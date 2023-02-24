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Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'yı tanıyalım! Sevilla hangi ülkenin takımı? Başarıları, stadyumu, kadrosu...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Sevilla ile eşleşti. Eşleşme ardından futbolseverler Sevilla ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Sevilla hangi ülkenin takımı? Sevilla'nın en iyi futbolcusu kim? Sevilla'nın başarıları neler? Sevilla'nın kadro değeri ne? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 15:50
Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'yı tanıyalım! Sevilla hangi ülkenin takımı? Başarıları, stadyumu, kadrosu...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fenerbahçe ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Kura çekimi ardından Sevilla ile ilgili bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sevilla hangi ülkenin takımı? Sevilla'nın en iyi futbolcusu kim? Sevilla'nın başarıları neler? Sevilla'nın kadro değeri ne?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SEVILLA'YI TANIYALIM!

Sevilla, 25 Ocak 1890 yılında kurulmuştur. Teknik direktör koltuğunda Jorge Sampaoli bulunmaktadır. Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynamaktadır. İspanya La Liga'nın gediklisi ekiplerdendir. Sevilla FC'nin yakın tarihteki en büyük başarıları arasında 6 kez UEFA Avrupa Ligi ile 1 kez UEFA Süper Kupası bulunmaktadır.

SEVILLA'NIN KADRO DEĞERİ NE?

240 Milyon Euro takım değeri bulunan Sevilla'da eski Galatasaraylı Alex Telles, Fernando ve Marcao bulunmaktadır. En değerli oyuncuları ise Lucas Ocampos ve kaleci Bono ile El Neysri'dir.

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