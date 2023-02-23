Haberler Futbol TFF'den ligden çekilen takımın oyuncuları ve teknik direktörleriyle ilgili önemli duyurdu!

TFF'den ligden çekilen takımın oyuncuları ve teknik direktörleriyle ilgili önemli duyurdu!

Son dakika spor haberleri... Ülkemizde yaşanan ve 11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'den bazı takımlar ligden çekilmişti. TFF, bu takımların oyuncuları ve teknik direktörlerine ilişkin aldığı yeni kararı duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 10:36
TFF'den ligden çekilen takımın oyuncuları ve teknik direktörleriyle ilgili önemli duyurdu!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası Süper Lig'den Hatayspor ve Gaziantep FK olmak üzere Spor Toto 1. Lig'den bazı takımlar ligden çekilmişti. Bu takımların oyuncularına ise transfer kolaylığı sağlanmıştı.

TFF'den ligden çekilen takımın oyuncuları ve teknik direktörleriyle ilgili önemli duyurdu!

Türkiye Futbol Federasyonu, bu takımların oyuncuları ve teknik direktörlerine ilişkin ilave kararlar alındığını duyurdu. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

TFF'den ligden çekilen takımın oyuncuları ve teknik direktörleriyle ilgili önemli duyurdu!

Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılan 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi kararına ilave olarak, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme talebi kabul edilen kulüplerde tescilli futbolcularının bu sezon 4 farklı kulübe tescil edilebilmesine ve aynı veya farklı ligde 3 kulübün müsabakalarında oynayabilmelerine izin verilmiştir.

TFF'den ligden çekilen takımın oyuncuları ve teknik direktörleriyle ilgili önemli duyurdu!

Bu duruma ilaveten, ligden çekilme talebi kabul edilen Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig kulüplerinde tescilli futbolcuların kulübü ile transfer edecek kulübün anlaşması ve ilgili futbol federasyonunun onay vermesi halinde, 5 Mart 2023 tarihine kadar uluslararası transfer olabileceklerdir.

TFF'den ligden çekilen takımın oyuncuları ve teknik direktörleriyle ilgili önemli duyurdu!

Ayrıca, federasyonumuzun almış olduğu kararla, ligden çekilen kulüplerde tescilli teknik adamlar bu sezonda üç kulüp adına tescil edilebilecektir.

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