Depremde hayatını kaybeden Kahramanmaraş İstiklalsporlu Hakan Doğan'ın duygulandıran hikayesi!

Dünyayı yasa boğan deprem felaketinde hayatlarını kaybedenlerin ayrı ayrı hikayeleri var. Bunlardan biri de 16 yıl yetiştirme yurdunda kalan Erzincan, Kahramanmaraş, bölgesinin en başarılı kanat ve golcü futbolcularından Hakan Doğan... Hürriyet'te yer alan habere göre 2 yaşında anne ve babası vefat eden ve yetiştirme yurduna verilen Hakan Doğan'ın yeteneğini yetiştirme yurdundaki öğretmenleri keşfetti. Yurtta sabahtan akşama kadar kağıtlardan top yaparak oynaması arkadaşlarını ve eğitimcileri mutlu ediyordu.