Haberler Futbol Felipe Melo duyurdu! Alex de Souza ile yardım maçı organize edecekler

Felipe Melo duyurdu! Alex de Souza ile yardım maçı organize edecekler

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebep olan deprem sonrası spor camiasından destek mesajları gelmeye devam ediyor. Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı Felipe Melo, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex'le konuştuğunu ve bir yardım maçı organize etmeyi planladıklarını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 11:04
Felipe Melo duyurdu! Alex de Souza ile yardım maçı organize edecekler

Türkiye için elinden gelenin en iyisini yapacağının altını çizen Felipe Melo, "Hepimiz zor dönemden geçiyoruz. Türkiye'yi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yaşanandan ötürü çok üzgünüm. Ben burada Galatasaray'ı temsil etmiyorum. Bizler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı temsil etmiyoruz.

Felipe Melo duyurdu! Alex de Souza ile yardım maçı organize edecekler

Ben sadece yardım için buradayım. Çok üzüldüm. Bu olayı çok düşündüm. Bu kampanyanın dışında. Yardım için çok düşündüm. Belki de ilerde bağış için özel bir maç düzenleyebiliriz. Türk halkının desteğe ihtiyacı var.

Felipe Melo duyurdu! Alex de Souza ile yardım maçı organize edecekler

Yapacağımız çok şey var. İnsan konuşurken bile zorlanıyor. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'de doğan çocuğum bile var. 1 saat önce Alex de Souza ile konuştum.

Felipe Melo duyurdu! Alex de Souza ile yardım maçı organize edecekler

Biliyorsunuz sadece Fenerbahçe'nin idolü değil, herkesin idolü. Bir karar verdik. Sene sonu maç yapalım dedik. Tüm dünya Türkiye'yi konuşuyor şu an. Belki bir ay sonra Türkiye'yi kimse konuşmayacak.

Felipe Melo duyurdu! Alex de Souza ile yardım maçı organize edecekler

Bu olayları herkes unutacak fakat bizler unutmayalım. O zamanlarda biz maç yapabiliriz. Gün Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor günü değil. Gün birliktelik zamanı.

Felipe Melo duyurdu! Alex de Souza ile yardım maçı organize edecekler

Ulusun toplanması lazım. Türkiye için birlikte olmamız lazım. Umarım tanrı Türkiye'yi korur. Elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

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