NICOLO ZANIOLO KİMDİR? | Nicolo Zaniolo nereli? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Yaşmı ve kariyeri...

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer dönemi devam ediyor. Galatasaray, Roma forması giyen genç yetenek Nicolo Zaniolo ile anlaşmaya vardı. Bu gelişmenin ardından futbolseverler Zaniolo ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Zaniolo kimdir? Nicolo Zaniolo nereli? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999'da İtalya'nın Massa şehrinde doğdu. 190 cm boyunda ve sol ayaklıdır. Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğludur. Zaniolo, Fiorentina genç takımında yetişti. Ardından Virtus Entella'ya katıldı. 5 Temmuz 2017'de Inter'e transfer oldu. Radja Nainggolan'ın Inter'e transferinin bir parçası olarak Zaniolo ve Davide Santon'un Roma'ya transferi gerçekleşti. Zaniolo bu sezon 17 maçta 2 gol 3 asist üretmiştir.