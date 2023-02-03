Al Fateh 2-2 Al Nassr (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ronaldo siftah yaptı!

Suudi Arabistan Ligi'nin 15. haftasında Al Fateh ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr deplasmanda Al Fateh ile 2-2 berabere kaldı.
Al Nassr'ı gollerini Anderson Talisca ve Cristiano Ronaldo kaydetti. Portekizli yıldız oyuncu yeni takımıyla ilk golünü attı.
Al Nassr'da Anderson Talisca 90. dakikada kırmızı kart gördü.
Al Fateh'de golleri Cristian Tello ve Sofiane Bendebka attı.
Al Nassr puanını 34'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.
Al Fateh 22 puanla 6. sırada yer aldı.