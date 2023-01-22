Haberler Futbol AZ Alkmaar 3-1 Fortuna Sittard (MAÇ SONUCU - ÖZET)

AZ Alkmaar 3-1 Fortuna Sittard (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hollanda Eredivise’nin 17’nci haftasında Fortuna Sittard deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu. Fortuna Sittard'ın tek golü Burak Yılmaz'dan geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 21:03
AZ Alkmaar 3-1 Fortuna Sittard (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Hollanda Eredivisie'de Fortuna Sittard'ın deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oluğu karşılaşmada konuk ekibin tek golü milli futbolcu Burak Yılmaz'dan geldi.

Hollanda Eredivise'nin 17'nci haftasında AZ Alkmaar ile Fortuna Sittard karşı karşıya geldi. AFAS Stadı'nda oynanan karşılaşmada AZ Alkmaar, Fortuna Sittard'ı 3-1 mağlup etti. AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri 4'üncü dakikada Dani De Wit, 24'üncü dakikada Ximo Navarro (kk) ve 56'ncı dakikada Vangelis Pavlidis atarken, Fortuna Sittard'ın tek golünü penaltıdan milli futbolcu Burak Yılmaz kaydetti. Öte yandan Burak Yılmaz attığı golle bu sezon 17'nci maçında 6'ncı golünü kaydetti.
DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş Vincent Aboubakar sonrası bombayı patlatıyor! Herkes Aaron Boupendza'yı beklerken...
İbn-i Sina binlerce yıl önce önermişti! Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor işte bilim insanlarının da onayladığı 20 şifalı besin...
Stoper harekatı başladı! Listede 3 isim var
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Chelsea - Liverpool maçı ertelendi!
TFF'den İlhan Cavcav için anma mesajı
YALOVA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma deplasmanda güldü! Roma deplasmanda güldü! 22:03
Gol öncesi faul var mı? Toroğlu yorumladı! Gol öncesi faul var mı? Toroğlu yorumladı! 21:39
Bakasetas: Şutlarım üzerine çok çalışıyorum Bakasetas: Şutlarım üzerine çok çalışıyorum 21:34
Abdullah Avcı: Daha farklı olabilirdi! Abdullah Avcı: Daha farklı olabilirdi! 21:32
Arsenal ManU'yu 90'da yıktı! Arsenal ManU'yu 90'da yıktı! 21:29
Bartra: Bir kaç hafta içinde maskeyi... Bartra: Bir kaç hafta içinde maskeyi... 21:26
Daha Eski
Trezeguet: Gol sevincimin anlamı... Trezeguet: Gol sevincimin anlamı... 21:25
Malatya 1 puanı 90'da aldı! Malatya 1 puanı 90'da aldı! 21:11
Burak Yılmaz'ın golü Fortuna Sittard'a yetmedi! Burak Yılmaz'ın golü Fortuna Sittard'a yetmedi! 21:02
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 20:58
Trabzonspor evinde farklı kazandı! Trabzonspor evinde farklı kazandı! 20:56
Trezeguet'in golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon Trezeguet'in golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 20:38