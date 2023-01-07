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FIFA'dan menajerler için tarihi karar! Yeni bir çağ başlıyor

Son dakika spor haberi: FIFA'dan menajerler için tarihi bir karar geldi. Yapılacak olan yeni düzenlemeyle birlikte futbolda yeni bir çağ başlayacak. İşte 1 Ekim'de tamamlanması planlanan projenin detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 10:15 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 10:15
FIFA'dan menajerler için tarihi karar! Yeni bir çağ başlıyor

FIFA, kulüpleri ve oyuncuları önemli derecede ilgilendiren bir karara imza attı.

FIFA'dan menajerler için tarihi karar! Yeni bir çağ başlıyor

Menajerler için yapılan düzenlemeyle birlikte futbolda yeni bir çağ başlayacak.

FIFA'dan menajerler için tarihi karar! Yeni bir çağ başlıyor

FIFA Futbolcu Temsilciliği Yönetmeliği, Aralık 2022'de onaylanmasının ardından 9 Ocak 2023 itibariyle devreye girecek.

FIFA'dan menajerler için tarihi karar! Yeni bir çağ başlıyor

Yeni düzenlemeyle birlikte daha adil ve daha şeffaf bir ortamın kurulması hedefleniyor.

FIFA'dan menajerler için tarihi karar! Yeni bir çağ başlıyor

Devreye girecek yönetmelikte, en önemli değişiklik ise oyuncuların birden fazla menajer tarafından temsil edilmesinin yasaklanması olacak.

FIFA'dan menajerler için tarihi karar! Yeni bir çağ başlıyor

Bu düzenlemeyle çıkar çatışmalarının önüne geçilmesi planlanıyor.

FIFA'dan menajerler için tarihi karar! Yeni bir çağ başlıyor

Sürecin 1 Ekim'de tamamlanması planlanıyor.

FIFA'dan menajerler için tarihi karar! Yeni bir çağ başlıyor

Yönetmelik tamamen geçerlilik kazandığında yalnızca lisanslı futbolcu temsilcileri oyuncuları temsil edebilecek.

FIFA'dan menajerler için tarihi karar! Yeni bir çağ başlıyor

Aynı zamanda menajerlik ücretlerine de tavan sınırı uygulanacak.

FIFA'dan menajerler için tarihi karar! Yeni bir çağ başlıyor

Bununla birlikte çok yüksek menajerlik ücreti taleplerinin önüne geçilerek transfer döneminde daha adil bir ortamın sağlanması planlanıyor.

FIFA'dan menajerler için tarihi karar! Yeni bir çağ başlıyor

FIFA'nın 2018'den beri sürdürdüğü FFAR (FIFA Futbolcu Temsilciliği Yönetmeliği) çalışmaları Aralık 2022'de Doha'da yapılan toplantıda FIFA Konseyi tarafından onaylandı.

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