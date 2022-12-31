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Pele'nin vefatı Dünya Basınında geniş yer buldu! 'Futbol Dünyası ağlıyor'

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen efsane isim Pele 82 yaşında hayatını kaybetti. Pele'nin vefatının ardından dünya basını manşetleri 'Büyük kral' için attı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 09:45
Pele'nin vefatı Dünya Basınında geniş yer buldu! "Futbol Dünyası ağlıyor"

Dünya futbounun efsane isimlerinden olan Pele, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Pele'nin yaşamını yitirmesi sonrası spor dünyası manşetlerini efsane isim için attı.

Pele'nin vefatı Dünya Basınında geniş yer buldu! "Futbol Dünyası ağlıyor"

BÜYÜK KRAL' MANŞETİ

Dünya futbolunun ve Brezilya'nın gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden biri olan Pele'nin 82 yaşında hayata veda etmesi herkesi yasa boğdu.

Pele'nin vefatı Dünya Basınında geniş yer buldu! "Futbol Dünyası ağlıyor"

Tüm dünyada 'Siyah İnci' lakaplı büyük golcü için yas tutuldu. Dünya basını manşetlerine Pele'nin vefatını taşıdı, üzüntülerini dile getirdi. Avrupa'dan Asya'ya Güney Amerika'dan ABD'ye kadar her yerde manşetler Pele'ye aitti. Ülkesi Brezilya'da da tüm sayfalar 'Büyük Kral' için hazırlandı.

Pele'nin vefatı Dünya Basınında geniş yer buldu! "Futbol Dünyası ağlıyor"

İNGİLTERE'DE TÜM GAZETELER PELE İLE ÇIKTI
Güney Amerika basını tamamen 'Kral' manşetleriyle çıkarken Fransa'da L'Equipe manşet renklerini Brezilya Milli Takımı renklerine çevirdi.

Pele'nin vefatı Dünya Basınında geniş yer buldu! "Futbol Dünyası ağlıyor"

İngiltere'de tüm gazeteler Pele ile çıkarken, özellikle Guardian'ın manşeti çok konuşuldu. Benzer şekilde İspanya'da MARCA'nın manşeti de ses getirdi.

Pele'nin vefatı Dünya Basınında geniş yer buldu! "Futbol Dünyası ağlıyor"

Arjantin'de de manşetlerde Pele'ye saygı duruşu vardı. Ole gazetesi tam sayfa Kral manşetiyle Pele'yi andı.

Pele'nin vefatı Dünya Basınında geniş yer buldu! "Futbol Dünyası ağlıyor"

Uruguay'da, Kolombiya'da, Meksika'da ve ABD'de de tam sayfa Pele anısına manşetler yapıldı.

Pele'nin vefatı Dünya Basınında geniş yer buldu! "Futbol Dünyası ağlıyor"

PELE'NİN MÜZESİNE AKIN

Milliyet'te yer alan habere göre, Santos'ta 2014 yılında açılan Pele müzesi önceki günden bu yana ziyaretçi akınıyla karşılaştı. Birçok taraftarın mum yakarak dua ettiği görüldü. Öte yandan Pele'nin hayata veda ettiği Sao Paulo'daki Albert Einstein Hastanesi önünde de ciddi kalabalıklar oluştu.

Pele'nin vefatı Dünya Basınında geniş yer buldu! "Futbol Dünyası ağlıyor"

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PELE MESAJI

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Pele'nin vefatı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekizce bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Pele'nin vefatından dolayı büyük bir üzüntü duydum.

Pele'nin vefatı Dünya Basınında geniş yer buldu! "Futbol Dünyası ağlıyor"

Efsane Pele'nin acısını yaşayan Brezilya halkının üzüntüsünü paylaşıyor, ailesine ve tüm futbolseverlere baş sağlığı diliyorum" dedi.

Pele'nin vefatı Dünya Basınında geniş yer buldu! "Futbol Dünyası ağlıyor"

MEZARI 9. KATTA OLACAK

Pele'nin mezarı da son derece ilginç olacak. 20 yıl önce bir inşa edilen Memorial Necrepole Ecuminica'da Pele'nin mezarı 9. katta yer bulacak.

Pele'nin vefatı Dünya Basınında geniş yer buldu! "Futbol Dünyası ağlıyor"

Kendisi gibi futbolcu olan babası Dondinho'nun forma numarası 9 olduğu için bu binada 9. katta mezarını satın almıştı. Ayrıca mezarının tam karşısında çok sevdiği kulübü Santos'un stadı Vila Belmiro görünüyor.

Pele'nin vefatı Dünya Basınında geniş yer buldu! "Futbol Dünyası ağlıyor"

CENAZE TÖRENİ 30 OCAK'TA

82 yaşındaki vefat eden Pele'nin cenaze töreni netleşti.

Pele'nin vefatı Dünya Basınında geniş yer buldu! "Futbol Dünyası ağlıyor"

Sao Paulo'daki Albert Einstein Hastanesi'nin verdiği bilgilere göre büyük efsanenin cenazesi 2 Ocak Pazartesi sabahına kadar hastanede kalacak.

Pele'nin vefatı Dünya Basınında geniş yer buldu! "Futbol Dünyası ağlıyor"

2 Ocak günü de Pele'nin kulübü olan Santos'un stadı Vila Belmiro'ya taşınacak.

Pele'nin vefatı Dünya Basınında geniş yer buldu! "Futbol Dünyası ağlıyor"

Burada 24 saat boyunca halka açık bir tören organize edilecek. Tüm futbolseverler Pele'nin cenazesini 3 Ocak Salı sabahına kadar ziyaret edebilecek.

Pele'nin vefatı Dünya Basınında geniş yer buldu! "Futbol Dünyası ağlıyor"

3 Ocak Salı sabahı ise Pele'nin cenazesi Santos sokaklarında özel bir kortej eşliğinde gezdirildikten sonra aile üyelerinin de olduğu Memorial Necropole Ecumenica'da toprağa verilecek. Bu tören halka açık olmayacak.

Pele'nin vefatı Dünya Basınında geniş yer buldu! "Futbol Dünyası ağlıyor"

ÜLKESİNDE MİLLİ YAS

Büyük efsane Pele'nin vefatının ardından Brezilya'da 3 gün milli yas ilan edildi. Rio de Janeiro'daki İsa heykeli de Pele'nin anısına Brezilya Milli Takımı'nın renkleriyle aydınlatıldı.

Pele'nin vefatı Dünya Basınında geniş yer buldu! "Futbol Dünyası ağlıyor"

Brezilya'nın Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, efsane futbolcu Pele'nin ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı, "Brezilyalı gençlerin sahip olmadığı bir ayrıcalık edindim, Pele'yi Pacaembu ve Morumbi'de oynarken canlı izledim.

Pele'nin vefatı Dünya Basınında geniş yer buldu! "Futbol Dünyası ağlıyor"

Pele'nin şovunu gördüm. Çünkü top ona geldiğinde her zaman özel bir şey yaptı ve bu çoğunlukla golle sonuçlandı. Ülkemizin adını onun kadar ileri götüren çok az Brezilyalı vardır. Dili Portekizceden ne kadar farklı olsa da, gezegenin dört bir yanından gelen yabancılar çok geçmeden sihirli kelimeyi telaffuz etmenin bir yolunu buldular: 'Pele'." dedi.

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