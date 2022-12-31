Pele'nin vefatı Dünya Basınında geniş yer buldu! 'Futbol Dünyası ağlıyor'

Dünya futbounun efsane isimlerinden olan Pele, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Pele'nin yaşamını yitirmesi sonrası spor dünyası manşetlerini efsane isim için attı.
Dünya futbounun efsane isimlerinden olan Pele, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Pele'nin yaşamını yitirmesi sonrası spor dünyası manşetlerini efsane isim için attı.
BÜYÜK KRAL' MANŞETİ
Dünya futbolunun ve Brezilya'nın gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden biri olan Pele'nin 82 yaşında hayata veda etmesi herkesi yasa boğdu.
İNGİLTERE'DE TÜM GAZETELER PELE İLE ÇIKTI
Güney Amerika basını tamamen 'Kral' manşetleriyle çıkarken Fransa'da L'Equipe manşet renklerini Brezilya Milli Takımı renklerine çevirdi.
İngiltere'de tüm gazeteler Pele ile çıkarken, özellikle Guardian'ın manşeti çok konuşuldu. Benzer şekilde İspanya'da MARCA'nın manşeti de ses getirdi.
Arjantin'de de manşetlerde Pele'ye saygı duruşu vardı. Ole gazetesi tam sayfa Kral manşetiyle Pele'yi andı.
Uruguay'da, Kolombiya'da, Meksika'da ve ABD'de de tam sayfa Pele anısına manşetler yapıldı.
PELE'NİN MÜZESİNE AKIN
Milliyet'te yer alan habere göre, Santos'ta 2014 yılında açılan Pele müzesi önceki günden bu yana ziyaretçi akınıyla karşılaştı. Birçok taraftarın mum yakarak dua ettiği görüldü. Öte yandan Pele'nin hayata veda ettiği Sao Paulo'daki Albert Einstein Hastanesi önünde de ciddi kalabalıklar oluştu.
Efsane Pele'nin acısını yaşayan Brezilya halkının üzüntüsünü paylaşıyor, ailesine ve tüm futbolseverlere baş sağlığı diliyorum" dedi.
MEZARI 9. KATTA OLACAK
Pele'nin mezarı da son derece ilginç olacak. 20 yıl önce bir inşa edilen Memorial Necrepole Ecuminica'da Pele'nin mezarı 9. katta yer bulacak.
Kendisi gibi futbolcu olan babası Dondinho'nun forma numarası 9 olduğu için bu binada 9. katta mezarını satın almıştı. Ayrıca mezarının tam karşısında çok sevdiği kulübü Santos'un stadı Vila Belmiro görünüyor.
CENAZE TÖRENİ 30 OCAK'TA
82 yaşındaki vefat eden Pele'nin cenaze töreni netleşti.
Sao Paulo'daki Albert Einstein Hastanesi'nin verdiği bilgilere göre büyük efsanenin cenazesi 2 Ocak Pazartesi sabahına kadar hastanede kalacak.
2 Ocak günü de Pele'nin kulübü olan Santos'un stadı Vila Belmiro'ya taşınacak.
Burada 24 saat boyunca halka açık bir tören organize edilecek. Tüm futbolseverler Pele'nin cenazesini 3 Ocak Salı sabahına kadar ziyaret edebilecek.
3 Ocak Salı sabahı ise Pele'nin cenazesi Santos sokaklarında özel bir kortej eşliğinde gezdirildikten sonra aile üyelerinin de olduğu Memorial Necropole Ecumenica'da toprağa verilecek. Bu tören halka açık olmayacak.
ÜLKESİNDE MİLLİ YAS
Büyük efsane Pele'nin vefatının ardından Brezilya'da 3 gün milli yas ilan edildi. Rio de Janeiro'daki İsa heykeli de Pele'nin anısına Brezilya Milli Takımı'nın renkleriyle aydınlatıldı.
Brezilya'nın Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, efsane futbolcu Pele'nin ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı, "Brezilyalı gençlerin sahip olmadığı bir ayrıcalık edindim, Pele'yi Pacaembu ve Morumbi'de oynarken canlı izledim.
Pele'nin şovunu gördüm. Çünkü top ona geldiğinde her zaman özel bir şey yaptı ve bu çoğunlukla golle sonuçlandı. Ülkemizin adını onun kadar ileri götüren çok az Brezilyalı vardır. Dili Portekizceden ne kadar farklı olsa da, gezegenin dört bir yanından gelen yabancılar çok geçmeden sihirli kelimeyi telaffuz etmenin bir yolunu buldular: 'Pele'." dedi.