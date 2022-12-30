SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Cristiano Ronaldo resmen Al Nassr'da!

Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra kulüpsüz duruma gelen Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu.



Portekizli süper yıldız, Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr ile anlaşma sağladı.



Al Nassr kulübü, resmi sitesinden yaptığı paylaşımda, Ronaldo ile sözleşme imzalandığını duyurdu.



Ronaldo'nun, Al Nasrr ile yılık 75 milyon dolardan 2.5 yıllık kontrat yaptığı iddia ediliyor.

RONALDO'DAN AÇIKLAMA!

Transfer sonrası açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo, "Al Nassr'ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici. Farklı bir ülkede farklı bir lig deneyimi için sabırsızlanıyorum. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için heyecanlıyım." dedi.