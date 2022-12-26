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PSV Cody Gakpo'nun Liverpool'a transfer olduğunu duyurdu!

2022 Dünya Kupası'dan Hollanda ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cody Gakpo, transfer bombasını patlattı. PSV Eindhoven'dan yapılan açıklamada Premier Lig ekiplerin Liverpool, Gakpo'yu renklerine bağladını açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 01:32
PSV Cody Gakpo'nun Liverpool'a transfer olduğunu duyurdu!

Premier Lig'de bu sezon beklentileri karşılayamayan Liverpool, kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirdi.

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'dan Hollanda Milli Takımı ile yıldızlaşan Cody Gakpo, İngiltere'ye transfer oldu. PSV Eindhoven'dan yapılan açıklamada Premier Lig'in dev kulüplerinden Liverpool, Gakpo'yu renklerine bağladı.

PSV Eindhoven kulübünden yapılan resmi açıklamada takımın yıldızı Cody Gakpo'nun transferi konusunda Liverpool'la anlaşma sağlandığı açıklandı. Yapılan duyuruda, "23 yaşındaki oyuncumuz, transferin tamamlanması için gerekli formaliteleri yerine getirmek üzere İngiltere'ye gidecek." ifadeleri kullanıldı.

Hücumun her bölgesinde oynayabilen 23 yaşındaki Cody Gakpo, bu sezon PSV formasıyla çıktığı 29 maçta 15 gol atıp 18 asist üretti. Gakpo, Dünya Kupası'nda Hollanda forması ile 3 gol kaydetti.

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