Hull City'den Ozan Tufan ve transfer açıklaması! "Türkiye'den talipler..."

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına Belek'te devam eden Hull City'de başkan vekili Tan Kesler, açıklamalarda bulundu.
Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına Belek'te devam eden Hull City'de başkan vekili Tan Kesler, açıklamalarda bulundu.
Hazırlık döneminin iyi geçtiğini ifade eden Tan Kesler, "Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Günde çift antrenman yapıyoruz. Türkiye'de olmaktan gurur duyuyoruz, burada kendimizi çok iyi hissediyoruz.
Çalışmalar iyi gidiyor. Bizler de burada olduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.
Ozan Tufan için Türkiye'den de yurt dışından da görüşme talepleri geldiğini ancak tecrübeli ismi bırakmak istemediklerini dile getiren Tan Kesler, sözlerini şöyle noktaladı:
"Ozan gerçekten özel bir oyuncu. Ben kendisiyle ayrı olarak ilgileniyorum.
Çünkü, ona gösterilen sevgiye, ilgili sahada bazen yüzde 100'ünü bazen yüzde 200'ünü vererek karşılık veren bir oyuncu.
Ozan da adaptasyon sürecinde ufak bir sakatlık yaşadı.
Bize faydalı oldu, iyi başladı. Biraz sıkıntılar yaşadık.
Şu anda onun geldiği noktada çok fit.
Milli oyuncu, hala milli takımın havuzunda.
Dolayısıyla sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da Ozan için görüşme talepleri oluyor.
Bunların hepsini mutlulukla karşılıyor ama Ozan bizim oyuncumuz.
Uzun yıllar hizmet etmesini istiyoruz.
Bir yere gitmesini istemiyoruz. Ancak bir yandan da çok mutlu oluyoruz.
Seçimlerimizin doğru olduğunu, en azından Türkiye ve dünya piyasasında bir karşılığının olması bizi çok mutlu ediyor"