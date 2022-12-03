Haberler Futbol Hull City'den Ozan Tufan ve transfer açıklaması! "Türkiye'den talipler..."

Hull City'den Ozan Tufan ve transfer açıklaması! "Türkiye'den talipler..."

Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettikleri Ozan Tufan hakkında konuştu. Kesler, Türkiye'den ve yurt dışından Ozan Tufan'ı transfer etmek isteyen takımların olduğunu duyurdu. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 12:06
Hull City'den Ozan Tufan ve transfer açıklaması! "Türkiye'den talipler..."

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına Belek'te devam eden Hull City'de başkan vekili Tan Kesler, açıklamalarda bulundu.

Hull City'den Ozan Tufan ve transfer açıklaması! "Türkiye'den talipler..."

Hazırlık döneminin iyi geçtiğini ifade eden Tan Kesler, "Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Günde çift antrenman yapıyoruz. Türkiye'de olmaktan gurur duyuyoruz, burada kendimizi çok iyi hissediyoruz.

Hull City'den Ozan Tufan ve transfer açıklaması! "Türkiye'den talipler..."

Çalışmalar iyi gidiyor. Bizler de burada olduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.

Hull City'den Ozan Tufan ve transfer açıklaması! "Türkiye'den talipler..."

Ozan Tufan için Türkiye'den de yurt dışından da görüşme talepleri geldiğini ancak tecrübeli ismi bırakmak istemediklerini dile getiren Tan Kesler, sözlerini şöyle noktaladı:

Hull City'den Ozan Tufan ve transfer açıklaması! "Türkiye'den talipler..."

"Ozan gerçekten özel bir oyuncu. Ben kendisiyle ayrı olarak ilgileniyorum.

Hull City'den Ozan Tufan ve transfer açıklaması! "Türkiye'den talipler..."

Çünkü, ona gösterilen sevgiye, ilgili sahada bazen yüzde 100'ünü bazen yüzde 200'ünü vererek karşılık veren bir oyuncu.

Hull City'den Ozan Tufan ve transfer açıklaması! "Türkiye'den talipler..."

Ozan da adaptasyon sürecinde ufak bir sakatlık yaşadı.

Hull City'den Ozan Tufan ve transfer açıklaması! "Türkiye'den talipler..."

Bize faydalı oldu, iyi başladı. Biraz sıkıntılar yaşadık.

Hull City'den Ozan Tufan ve transfer açıklaması! "Türkiye'den talipler..."

Şu anda onun geldiği noktada çok fit.

Hull City'den Ozan Tufan ve transfer açıklaması! "Türkiye'den talipler..."

Milli oyuncu, hala milli takımın havuzunda.

Hull City'den Ozan Tufan ve transfer açıklaması! "Türkiye'den talipler..."

Dolayısıyla sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da Ozan için görüşme talepleri oluyor.

Hull City'den Ozan Tufan ve transfer açıklaması! "Türkiye'den talipler..."

Bunların hepsini mutlulukla karşılıyor ama Ozan bizim oyuncumuz.

Hull City'den Ozan Tufan ve transfer açıklaması! "Türkiye'den talipler..."

Uzun yıllar hizmet etmesini istiyoruz.

Hull City'den Ozan Tufan ve transfer açıklaması! "Türkiye'den talipler..."

Bir yere gitmesini istemiyoruz. Ancak bir yandan da çok mutlu oluyoruz.

Hull City'den Ozan Tufan ve transfer açıklaması! "Türkiye'den talipler..."

Seçimlerimizin doğru olduğunu, en azından Türkiye ve dünya piyasasında bir karşılığının olması bizi çok mutlu ediyor"

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