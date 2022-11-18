Cristiano Ronaldo'dan flaş Lionel Messi sözleri! "Aynı takımda..."

"Beni motive eden şey kesinlikle rekor, adrenalin. Haydi dürüst olalım, geçtiğimiz yıllarda oynanan futbol artık değişti. Futbolu artık bir iş olarak görüyorum."
"Beni motive eden şey kesinlikle rekor, adrenalin. Haydi dürüst olalım, geçtiğimiz yıllarda oynanan futbol artık değişti. Futbolu artık bir iş olarak görüyorum."
"GÖRDÜKLERİM HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATIYOR"
"Son yıllarda gördüğüm şeyler beni hayal kırıklığına uğrattı. Bazen Georgina 'Siz futbolculara bir et parçası gibi davranmalarını anlamıyorum' diyor. 'Evet, söylediğin herşey doğru diyorum'"
"BEN VE 8 OYUNCU DAHA STADI TERK ETTİ"
"Stattan ayrılmak pişman olduğum bir şey, dürüst olacağım. Yüzde 100 olarak söylemek zor ama diyelim ki pişmanım ama aynı şekilde teknik direktör tarafından da kışkırtılmış hissettiğimi söylemeliyim. Ben ve 8 oyuncunun arasından sadece benim adım söylendi. Herkes bunu yapıyor, geçen yıl bir çok oyuncu aynı şeyi yaptı. Kara koyun ben seçildiğim için herkes benim üzerime geldi"
"3 DAKİKA KALA OYUNA GİRECEK OYUNCU DEĞİLİM"
"Bir maçın bitimine 3 dakika kala oyuna alınması kabul edebileceğim bir şey değil. Üzgünüm, ben o tür bir oyucu değilim. Takımıma neler verebileceğimi çok iyi biliyorum"
"3 GÜNLÜK CEZA KULÜBÜN STRATEJİSİYDİ"
"Kulübün bana verdiği 3 günlük ceza küçük düşürücüydü. Bence bu şekilde davranmam kulübün bir stratejisiydi. Manchchester United'ın iletişim stratejisinden çok çok çok çok hayal kırıklığına uğradım. Evde oğlum neden maçta olmadığımı sordu ve ona cezalı olduğumu söyledim. Bana, 'Dünyanın en iyi oyuncusu nasıl cezalı olabilir' dedi"
"BENİ SEVDİĞİNİ SÖYLEMESİ YALAN"
"Antrenörüm bana saygı duymadı, demek ki ilişki bu şekilde ilerliyor. Basında bana saygı duyduğunu söylüyor, ben çok seviyor falan filan ama aslında bu sadece basınla ilişkileri için. Yüzde yüz bu böyle"
"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"
"Manchester United'da bir daha dönmeyeceğimi söylemek benim için zor, neler olacağını göreceğiz"
"BENİ KİMSENİN İSTEMEDİĞİ BİR YALAN"
"Bana teklifler geliyor, basının söylediği şeyler tamamen saçmalık, beni kimsenin istemediği vb. şeyler. Bunlar yanlış"
"40 YAŞINDA EMEKLİ OLACAĞIM"
"2-3 yıl daha oynamak istiyorum. 40 yaşında emekli olmak bence en iyisi"
"ÖYLE BİR ŞEY OLURSA FUTBOLU BIRAKIRIM"
Piers Morgan: "Dünya Kupası finalini Arjantin'le oynuyorsunuz. Sen ve Messi 2'şer gol atmışsınız, 90+4'te sen hat-trick yapıyorsun ve Dünya Kupası sizin oluyor. Ne dersin?"
Cristiano Ronaldo: "Böyle bir şey olursa o gece futbolu bırakırım"
"MESSİ SİHİRLİ!"
"Lionel Messi inanılmaz bir oyuncu. Sihirli. 16 yıldır onunla aynı sahneyi paylaştık. Düşünün, bu yüzden onunla harika bir ilişkim var"
"MESSI'YLE TAKIM ARKADAŞI GİBİYİZ"
"Messi gerçekten saygı duyduğum bir adam, benim hakkımda her zaman iyi şeyler söyler. Onunla bir arkadaş değilim, arkadaş derken evde birlikte vakit geçiren, telefonda sohbet edilen tarzda bir arkadaşlığımız yok. Bir takım arkadaşı gibiyiz. Benim hakkımda söylediklerine her zaman saygı duydum"
"ELEŞTİRİ HER ZAMAN OLABİLİR"
"Eleştiri her zaman olacak. 'Ama o 37 yaşında, eskisi gibi değil' gibi. Benim yaşımdaki bir adamın gösterdiği seviyeyi koruyup koruyamayacağını göstermek istiyorum. Şu anda da kendimi fiziksel ve psikolojik olarak Dünya Kupası'na hazır hissediyorum"
"UNITED OLAMAZSA ARSENAL OLSUN"
"Manchester United şampiyon olamazsa Premier Lig'i Arsenal'in kazanmasını isterim"
"KİTAP YAZMAYI DÜŞÜNÜYORUM"
"Gelecekte nasıl daha sağlıklı ve uzun ömürlü olunabilir, nasıl kazanma mentalitesi elde edilir gibi konularla ilgili insanlara bilgilerimi paylaşacağım bir kitap yazmayı düşünüyorum"
"MESSI - RONALDO AYNI TAKIMDA?"
Piers Morgan: "Mbappe Real Madrid'e gitti, sen de Messi'yle PSG'de takım arkadaşı olur musun?
Cristiano Ronaldo: "Asla asla diyemezsiniz"