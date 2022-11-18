Haberler Futbol Cristiano Ronaldo'dan flaş Lionel Messi sözleri! "Aynı takımda..."

Cristiano Ronaldo'dan flaş Lionel Messi sözleri! "Aynı takımda..."

Cristiano Ronaldo, Talk Sport'ta Piers Morgan'a çok çarpıcı ifadeler kullandığı bir röportaj verdi. Portekizli süperstar açıklamalarında Manchester United yönetiminden, eski takım arkadaşlarına, kulübün sahiplerinden hocasına kadar çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte 3 güne yayılarak yayınlanan o röportajın 2. bölümü...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 09:03
Cristiano Ronaldo'dan flaş Lionel Messi sözleri! "Aynı takımda..."

"Beni motive eden şey kesinlikle rekor, adrenalin. Haydi dürüst olalım, geçtiğimiz yıllarda oynanan futbol artık değişti. Futbolu artık bir iş olarak görüyorum."

Cristiano Ronaldo'dan flaş Lionel Messi sözleri! "Aynı takımda..."

"GÖRDÜKLERİM HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATIYOR"

"Son yıllarda gördüğüm şeyler beni hayal kırıklığına uğrattı. Bazen Georgina 'Siz futbolculara bir et parçası gibi davranmalarını anlamıyorum' diyor. 'Evet, söylediğin herşey doğru diyorum'"

Cristiano Ronaldo'dan flaş Lionel Messi sözleri! "Aynı takımda..."

"BEN VE 8 OYUNCU DAHA STADI TERK ETTİ"

"Stattan ayrılmak pişman olduğum bir şey, dürüst olacağım. Yüzde 100 olarak söylemek zor ama diyelim ki pişmanım ama aynı şekilde teknik direktör tarafından da kışkırtılmış hissettiğimi söylemeliyim. Ben ve 8 oyuncunun arasından sadece benim adım söylendi. Herkes bunu yapıyor, geçen yıl bir çok oyuncu aynı şeyi yaptı. Kara koyun ben seçildiğim için herkes benim üzerime geldi"

Cristiano Ronaldo'dan flaş Lionel Messi sözleri! "Aynı takımda..."

"3 DAKİKA KALA OYUNA GİRECEK OYUNCU DEĞİLİM"

"Bir maçın bitimine 3 dakika kala oyuna alınması kabul edebileceğim bir şey değil. Üzgünüm, ben o tür bir oyucu değilim. Takımıma neler verebileceğimi çok iyi biliyorum"

Cristiano Ronaldo'dan flaş Lionel Messi sözleri! "Aynı takımda..."

"3 GÜNLÜK CEZA KULÜBÜN STRATEJİSİYDİ"

"Kulübün bana verdiği 3 günlük ceza küçük düşürücüydü. Bence bu şekilde davranmam kulübün bir stratejisiydi. Manchchester United'ın iletişim stratejisinden çok çok çok çok hayal kırıklığına uğradım. Evde oğlum neden maçta olmadığımı sordu ve ona cezalı olduğumu söyledim. Bana, 'Dünyanın en iyi oyuncusu nasıl cezalı olabilir' dedi"

Cristiano Ronaldo'dan flaş Lionel Messi sözleri! "Aynı takımda..."

"BENİ SEVDİĞİNİ SÖYLEMESİ YALAN"

"Antrenörüm bana saygı duymadı, demek ki ilişki bu şekilde ilerliyor. Basında bana saygı duyduğunu söylüyor, ben çok seviyor falan filan ama aslında bu sadece basınla ilişkileri için. Yüzde yüz bu böyle"

Cristiano Ronaldo'dan flaş Lionel Messi sözleri! "Aynı takımda..."

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

"Manchester United'da bir daha dönmeyeceğimi söylemek benim için zor, neler olacağını göreceğiz"

Cristiano Ronaldo'dan flaş Lionel Messi sözleri! "Aynı takımda..."

"BENİ KİMSENİN İSTEMEDİĞİ BİR YALAN"

"Bana teklifler geliyor, basının söylediği şeyler tamamen saçmalık, beni kimsenin istemediği vb. şeyler. Bunlar yanlış"

Cristiano Ronaldo'dan flaş Lionel Messi sözleri! "Aynı takımda..."

"40 YAŞINDA EMEKLİ OLACAĞIM"

"2-3 yıl daha oynamak istiyorum. 40 yaşında emekli olmak bence en iyisi"

Cristiano Ronaldo'dan flaş Lionel Messi sözleri! "Aynı takımda..."

"ÖYLE BİR ŞEY OLURSA FUTBOLU BIRAKIRIM"

Piers Morgan: "Dünya Kupası finalini Arjantin'le oynuyorsunuz. Sen ve Messi 2'şer gol atmışsınız, 90+4'te sen hat-trick yapıyorsun ve Dünya Kupası sizin oluyor. Ne dersin?"

Cristiano Ronaldo: "Böyle bir şey olursa o gece futbolu bırakırım"

Cristiano Ronaldo'dan flaş Lionel Messi sözleri! "Aynı takımda..."

"MESSİ SİHİRLİ!"

"Lionel Messi inanılmaz bir oyuncu. Sihirli. 16 yıldır onunla aynı sahneyi paylaştık. Düşünün, bu yüzden onunla harika bir ilişkim var"

Cristiano Ronaldo'dan flaş Lionel Messi sözleri! "Aynı takımda..."

"MESSI'YLE TAKIM ARKADAŞI GİBİYİZ"

"Messi gerçekten saygı duyduğum bir adam, benim hakkımda her zaman iyi şeyler söyler. Onunla bir arkadaş değilim, arkadaş derken evde birlikte vakit geçiren, telefonda sohbet edilen tarzda bir arkadaşlığımız yok. Bir takım arkadaşı gibiyiz. Benim hakkımda söylediklerine her zaman saygı duydum"

Cristiano Ronaldo'dan flaş Lionel Messi sözleri! "Aynı takımda..."

"ELEŞTİRİ HER ZAMAN OLABİLİR"

"Eleştiri her zaman olacak. 'Ama o 37 yaşında, eskisi gibi değil' gibi. Benim yaşımdaki bir adamın gösterdiği seviyeyi koruyup koruyamayacağını göstermek istiyorum. Şu anda da kendimi fiziksel ve psikolojik olarak Dünya Kupası'na hazır hissediyorum"

Cristiano Ronaldo'dan flaş Lionel Messi sözleri! "Aynı takımda..."

"UNITED OLAMAZSA ARSENAL OLSUN"

"Manchester United şampiyon olamazsa Premier Lig'i Arsenal'in kazanmasını isterim"

Cristiano Ronaldo'dan flaş Lionel Messi sözleri! "Aynı takımda..."

"KİTAP YAZMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

"Gelecekte nasıl daha sağlıklı ve uzun ömürlü olunabilir, nasıl kazanma mentalitesi elde edilir gibi konularla ilgili insanlara bilgilerimi paylaşacağım bir kitap yazmayı düşünüyorum"

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bakasetas gol atmaya devam ediyor!
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (18 Kasım)
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (18 Kasım 2022)
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş! Beşiktaş sözleşmesini feshetti Flaş! Beşiktaş sözleşmesini feshetti 08:40
Olay sözler! "Fiyat-fayda dengesi felaket" Olay sözler! "Fiyat-fayda dengesi felaket" 08:16
Flaş G.Saray yorumu! "Bu takımda diğerlerinde olmayan..." Flaş G.Saray yorumu! "Bu takımda diğerlerinde olmayan..." 07:38
"G.Saray olmaz! F.Bahçe ile masadayız" "G.Saray olmaz! F.Bahçe ile masadayız" 01:30
Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme! Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme! 00:54
Ergin Ataman'dan Jasikevicius'a tepki! Ergin Ataman'dan Jasikevicius'a tepki! 00:52
Daha Eski
Bakasetas gol atmaya devam ediyor! Bakasetas gol atmaya devam ediyor! 00:37
Bakasetas gol atmaya devam ediyor! Bakasetas gol atmaya devam ediyor! 00:37
Marsilya'dan G.Saray'a Cengiz Ünder cevabı! Marsilya'dan G.Saray'a Cengiz Ünder cevabı! 00:31
Ergin Ataman'dan Jasikevicius'a tepki! Ergin Ataman'dan Jasikevicius'a tepki! 00:14
Galatasaray'ın listesindeki yıldıza Beşiktaş talip! Galatasaray'ın listesindeki yıldıza Beşiktaş talip! 00:11
Anadolu Efes Barcelona karşısında hata yapmadı! Anadolu Efes Barcelona karşısında hata yapmadı! 00:11