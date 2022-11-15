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Türkiye - Ürdün maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Kadın A Milli Takım

Kadın A Milli Futbol Takımı ile Ürdün hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi 1 No'lu Saha'da yapılacak karşılaşma merakla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Ürdün maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 12:10
Türkiye - Ürdün maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Kadın A Milli Takım

Kadın A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında Ürdün ile karşılaşacak. İki takım 12 Kasım'da karşı karşıya gelmiş ve Türkiye sahadan 7-0 galip ayrılmıştı. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Ürdün maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - ÜRDÜN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Ürdün maçı 15 Kasım Salı günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Kadın A Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Ezgi Çağlar (Fenerbahçe A.Ş.), Handan Kurğa (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Senem Pınar Özer (Hatayspor)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), İlayda Civelek (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), İpek Kaya (ASJ Soyaux Charente), Kezban Tağ (ALG Spor), Cansu Nur Kaya (Fatih Vatan Spor), Ece Tekmen (ALG Spor), Berna Yeniçeri (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Eda Karataş (ALG Spor), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Fatoş Yıldırım (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Cansu Gürel (Fenerbahçe A.Ş.)

Orta Saha: Ebru Topçu (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe A.Ş.), Büşra Kuru (SC Sand), Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe A.Ş.), Busem Şeker (Fenerbahçe A.Ş.), Beyza Kara (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Emine Ecem Esen (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Arzu Karabulut (ALG Spor), Elif Keskin (Wulfz Fatih Karagümrük), Miray Cin (MSV Duisburg), Zeynep Gamze Koçer (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı)

Forvet: Yağmur Uraz (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Birgül Sadıkoğlu (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Kader Hançar (Fatih Vatan Spor)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası

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