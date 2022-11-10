Haberler Futbol Milyon dolarlar kazanıyordu! Benjamin Mendy'in aldığı günlük maaş...

Milyon dolarlar kazanıyordu! Benjamin Mendy'in aldığı günlük maaş...

Dört kadına yönelik yedi taciz, bir tecavüz girişimi ve bir cinsel saldırı davası bulunan Fransız sol bek tutuklu olarak Chester Crown Mahkemesi'nde yargılanan Benjamin Mendy'in, yeni maaşı hayrete düşürdü.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 10:31
Milyon dolarlar kazanıyordu! Benjamin Mendy'in aldığı günlük maaş...

2017'de tam 50.6 milyon Sterlin (1 milyar 70 milyon TL) karşılığında Monaco'dan, Manchester City'e transfer olan Benjamin Mendy hayatında büyük sorunlar yaşıyor. Dört kadına yönelik yedi taciz, bir tecavüz girişimi ve bir cinsel saldırı davası bulunan Fransız sol bek tutuklu olarak Chester Crown Mahkemesi'nde yargılanıyor.

İngiltere hapis kuralları gereğince mahkumlar günlük işlerde çalıştırılıyor. Mendy de hapiste kaldığı süre boyunca günde sadece 4 Sterlin'e (84 TL) çalışıyor. City'e 28 milyon Sterlin (588 milyon TL) karşılığında imza atan 28 yaşındaki futbolcu bu süreçte paranın ve hayatın değerini anladığını kaydetti.

7 Kasım'da mahkeme jürisinin önüne çıkan Fransız futbolcu çok çarpıcı ifadeler kullandı. Daily Star'ın haberine göre; yıldız isim, "Hayatımda ilk kez futbol dışında bir iş yapmak zorunda kaldım. Her gün kantinde yemek yemek için sadece 4 Sterlin kazanıyorum. İlk defa gerçekten paramın kıymetini biliyorum. Daha önce sahip olduğum hayatta, sahip olmak istediğim her şeyi sadece satın alıyordum. Bu yüzden, burası bana paranın değerini de öğretti. Burada olduğum için çok üzgünüm ama çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'da erken ayrılık rüzgarı! Yıldız isim eski takımına dönebilir...
Sivas'ta acı olay! El frenini çekmeyi unuttu iki araç arasında kaldı! Feci şekilde can verdi
Dikkat çeken sözler! "Süre almaya hazır gibi"
Aslan planını yaptı! Kerem takasta...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kayserispor - Sivas Belediyespor maçı saat kaçta?
Fatih Karagümrük - Kırşehir FSK maçı saat kaçta?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
10 KASIM İLE İLGİLİ ŞİİRLER KISA, UZUN | 10 Kasım şiirleri 2, 3, 4, 5 kıta - En güzel 10 Kasım şiirleri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milyolar kazanıyordu! Şimdi... Milyolar kazanıyordu! Şimdi... 10:31
O alanda ligin zirvesinde! O alanda ligin zirvesinde! 10:29
Transferde yarış kızıştı! Yıldız golcü için... Transferde yarış kızıştı! Yıldız golcü için... 10:16
Kayserispor - Sivas Belediyespor maçı saat kaçta? Kayserispor - Sivas Belediyespor maçı saat kaçta? 10:02
Fatih Karagümrük - Kırşehir FSK maçı saat kaçta? Fatih Karagümrük - Kırşehir FSK maçı saat kaçta? 09:59
Dünya devi ona talip oldu! Dev bonservis... Dünya devi ona talip oldu! Dev bonservis... 09:59
Daha Eski
Denizlispor - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? Denizlispor - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? 09:55
Rizespor - Kırklarelispor maçı saat kaçta? Rizespor - Kırklarelispor maçı saat kaçta? 09:51
İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor maçı saat kaçta? İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor maçı saat kaçta? 09:48
Kulüplerden Atatürk ve 10 Kasım paylaşımları! Kulüplerden Atatürk ve 10 Kasım paylaşımları! 09:44
G.Saray'da Yunus depremi! Devre arasında... G.Saray'da Yunus depremi! Devre arasında... 08:56
Aslan planını yaptı! Kerem takasta... Aslan planını yaptı! Kerem takasta... 08:26