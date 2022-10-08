Rangers St. Mirren: 4-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Rıdvan Yılmaz oynadı Rangers kazandı!

İskoçya Ligi'nde Rangers, sahsında St. Mirren ile karşı karşıya geldi. Ibrox'ta oynanan mücadeleyi Rangers, 4-0'lık skorla kazandı.
Rangers'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 73. dakikada Antonio Colak, 30. dakikada penaltıdan James Tavernier ve 90. dakikada Junior Fashion Sakala attı.
Rangers'ta milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, 78. dakikada oyuna dahil oldu.
Rangers, bu galibiyetle 22 puana ulaştı. St. Mirren 15 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Rangers, Motherwell deplasmanına gidecek. St. Mirren Kilmarnock'u konuk edecek.