Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu? Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu mu? | UEFA Şampiyonlar Ligi - UEFA Avrupa Ligi - UEFA Konferans Ligi

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak Trabzonspor'un ardından ligi 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde 3 kulvarda yarışacak. Fenerbahçe'de gözler UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı rakibin belli olacağı kura çekimine çevirildi. Emre Belözoğlu yönetiminde çıkış yakalayan Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi ön eleme turunda mücadele edecek. Ligi 3. sırada tamamlayan Konyaspor da Konferans Ligi ön eleme turunda ülkemizi temsil edecek. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rakibi ne zaman belli olacak? Muhtemel rakipler belli mi? Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

FENERBAHÇE'NİN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi 15 Haziran Çarşamba günü saat 13.00'da belli oluyor.

MUHTEMEL RAKİPLER

Dinamo Kiev ve Midtjylland, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR VE KONYASPOR'UN UEFA KONFERANS LİGİ ÖN ELEME TURU RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Konferans Ligi kura çekimi, 15 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'da UEFA sosyal medya hesaplarından canlı izlenebilecek.

BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL RAKİPLERİ

Maccabi Netanya

Botev Plovdiv

Gabala

Gomel

Gzira United/ Atletic Club d'Escaldes

KONYASPOR MUHTEMEL RAKİPLERİ

BATE Borisov

Kairat Almaty

Universitatea Craiova

Maccabi Tel-Aviv

Dinamo Tbilisi / Paide Linnameeskond