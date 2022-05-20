İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı'nda bir konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen boksörlerimize de değindi.
İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı'nda bir konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen boksörlerimize de değindi. Başkan Erdoğan, "Dünya Boks Şampiyonası'nda yeni bir madalya çıkardık. Ayşe Çağırır boksta şampiyon oldu. Yarın da (bugün) dört finalimiz var. Onların da müjdelerini bekleyeceğiz" diye konuştu.