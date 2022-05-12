Haberler Futbol Juventus 2-4 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakan Çalhanoğlu penaltıdan attı

Juventus 2-4 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakan Çalhanoğlu penaltıdan attı

Juventus ile Inter, İtalya Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan müsabakada gülen taraf 4-2'lik skorla Inter oldu. A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu 80. dakikada attığı golle galibiyete katkı verdi. Inter'in diğer golleri Barella ve Perisic (2)'den geldi. Juventus'un gollerini Alex Sandro ve Vlahovic kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 09:30
Juventus 2-4 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakan Çalhanoğlu penaltıdan attı

İtalya Kupası finalinde Juventus ile A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter kozlarını paylaştı. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Paolo Valeri düdük çaldı. Normal süresi 2-2 biten mücadeleyi uzatmalar sonunda 4-2 kazanan Inter, İtalya Kupası'nı müzesine götürdü.

Inter'e galibiyeti getiren golleri Barella, penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve biri penaltıdan olmak üzere Perisic (2) kaydetti. Juventus'un golleri Alex Sandro ve Vlahovic'ten geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu 90+1. dakikada yerini Arturo Vidal'e bıraktı.

DİĞER
İrem Derici ikinci kez aldatılınca Cem Belevi'ye "sefil, çeyrek popçu" demişti... Cem Belevi'den olay yanıt geldi
Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü başladı: 27'si yabancı 47 gözlemci de takip ediyor!
Jorge Jesus İstanbul'a geliyor! Maliyeti belli oldu
Wallace transferinde Beşiktaş'a dörtlü rakip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anderlecht - Antwerp maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Kupası Hakan'lı Inter'in!
12 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 12 Mayıs 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı
Sony Xperia 1 IV telefonda ne özellikler var? Sony Xperia 1 IV'in kamera özellikleri | Sony Xperia 1 IV fiyatı
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anderlecht - Antwerp maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Anderlecht - Antwerp maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 09:28
Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı saat kaçta hangi kanalda? Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı saat kaçta hangi kanalda? 09:14
Real Sociedad Cadiz maçı saat kaçta hangi kanalda? Real Sociedad Cadiz maçı saat kaçta hangi kanalda? 09:08
Yıldız isme Süper Lig'den sürpriz talip çıktı! Yıldız isme Süper Lig'den sürpriz talip çıktı! 09:04
Tottenham Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda? Tottenham Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda? 09:02
İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı finalde! İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı finalde! 08:37
Daha Eski
Alanyaspor'u eleyen Sivasspor finalde! Alanyaspor'u eleyen Sivasspor finalde! 00:49
İşte Sivasspor - Alanyaspor maçının özeti İşte Sivasspor - Alanyaspor maçının özeti 00:49
City deplasmanda farklı kazandı! City deplasmanda farklı kazandı! 00:57
Başkan Erdoğan’dan tebrik Başkan Erdoğan’dan tebrik 01:02
Flaş transfer hamlesi! Eski öğrencisi Fenerbahçe'ye Flaş transfer hamlesi! Eski öğrencisi Fenerbahçe'ye 01:02
Sivasspor finalde! Sivasspor finalde! 01:08