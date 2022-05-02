Haberler Futbol UEFA'dan Rus takımlarına büyük şok! Karar resmen açıklandı

UEFA'dan Rus takımlarına büyük şok! Karar resmen açıklandı

UEFA, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Rus takımlarının 2022/23 sezonunda hiçbir kulüp organizasyonunda yer almayacağını duyurdu. UEFA ayrıca Rusya'nın Uluslar Ligi B Ligi'nin 2. Grubu'nda yer alamayacağını ve ve bu grupta dördüncü sırada olacağını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 19:45 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 20:01
UEFA'dan Rus takımlarına büyük şok! Karar resmen açıklandı

UEFA, gelecek sezon Rus takımlarının hiçbir UEFA organizasyonunda yer almayacağını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada Rus takımları için bir dizi karar alındığı ve Rus ekiplerinin organizsyonlarda olmayacağı belirtildi.

İŞTE ALINAN KARARLAR:

UEFA ULUSLAR LİGİ:

Rusya, B Ligi'nin 2. Grubu'nda yer alamayacak ve ve bu grupta dördüncü sırada yer alacak.

EURO 2022 KADINLAR

Rusya, İngiltere düzenlenecek turnuvada yer alamayacak. Rusya yerine play-offlarda elediği Portekiz organizasyonda olacak.

2023 FIFA KADINLAR DÜNYA KUPASI ELEMELERİ

Rusya, bu organizasyonda sonraki maçların hiçbirine katılmayacak.

Öte yandan Rusya'nın EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için yaptığı teklif de uygun bulunmadı.

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