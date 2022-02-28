Oleg Luzhny Ukrayna'da savaşmak için teknik direktörlük kariyerini askıya aldı

Eski Ukrayna ve Arsenal defans oyuncusu Oleg Luzhny, Sky Sports'a WhatsApp mesajı aracılığıyla Rus hükümeti tarafından saldırı altında olan ülkesi için savaşmak için koçluk kariyerini askıya aldığını söyledi.

Luzhny, "Birleşik Krallık'ta koçluk yapmak istiyorum ama her şeyden önce dimdik durup halkım, ülkem ve demokrasi için savaşacağım" ifadelerini kullandı.

Oleg Luzhny, Skysport'a attığı mesajda "Durum korkunç, Birleşik Krallık'ta koçluk yapmak istiyorum ama her şeyden önce dimdik durup halkım, ülkem ve demokrasi için savaşacağım. Hepimiz, masum hayatlar kaybedilirken ve aileler parçalanırken bunun sona ermesini umuyoruz. Bir ülkenin işgal edilip yıkılması ne için? Birlik olarak durmalı ve bu canice savaşa bir son vermeliyiz" İfadelerini iletti.

Luzhny, 8 yıllık koçluk kariyerine devam etmek için İngiltere'ye dönmeyi planlıyordu. Futbolculuk kariyerinde Luzhny, Ukrayna'nın 1991'deki bağımsızlık ilanından önce Sovyetler Birliği'nde Dinamo Kiev ile 8 lig şampiyonluğu kazanmıştı.



