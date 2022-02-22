Rusya - Ukrayna krizi futbola sıçradı! Ukrayna Ligi oynanacak mı?

İki yıl boyunca corona virüs pandemisi Avrupa genelinde seyahat kısıtlamaları ve kapalı sınırlarla futbol dünyasına büyük darbe vurdu. UEFA, ulusal federasyonlar, kulüpler fikstürleri yerine getirmek için tüm olanakları zorladı. Ancak yeşil sahaları etkileyecek yeni bir kriz kapıda.

DÜNYA GÜNDEMİ: UKRAYNA - RUSYA KRİZİ



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğu Ukrayna'da isyancıların elindeki iki bölgeye asker göndermesi emrini vermesinin ardından kıtada belirsizlikler boy gösterdi.

Daily Record'a konuşan Ukraynalı yetkililer, 28 Mayıs'ta Rusya'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin yerinin şimdiden sorgulanmaya başlandığını belirtti.

UKRAYNA LİGİ OYNANACAK MI?

Doğu Avrupa'daki endişe verici savaş ihtimali, iki aylık bir kış tatilinin ardından yeniden başlayacak olan Ukrayna Premier Ligi'nin oynanması konusunda şüphe uyandırdı.

16 lig takımı 12 Aralık'tan bu yana maça çıkmıyor ve kulüpler ağırlıklı olarak kamp dönemini Türkiye'de geçiriyor. Ukrayna Premier Ligi'nde ikinci yarı 25 Şubat Cuma günü, sondan ikinci sıradaki Mynai ile dördüncü Zorya Luhansk karşılaşmasıyla başlayacak. Lig planlamasında değişiklik düşünülmese de sezonun devam edip etmeyeceği ve devam ederse tamamlanıp tamamlanmayacağı konusunda şüpheler var.

UKRAYNA FUTBOL FEDERASYONU NE DİYOR?

Bölgede tırmanan gerginlikle birlikte Premier Lig ve Ukrayna Futbol Federasyonu krizi görüşmek üzere bir araya geldi. Taraflar şimdilik planlamadan geri adım atılmaması yönünde ısrarcı tavır sergiliyor.

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko, "İstikrar şu anda çok önemli. Dünyaya hayatın devam ettiğini ve bu konuya yardımcı olabilmenin yolun ligimizin yeniden başlaması olduğunu söylemek istiyoruz. Zor günlerin geride kalacağını ve ülkemiz için barış sağlanacağını düşünüyoruz. Açıkçası, durum değişirse konuyu değerlendirmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

Pavelko ayrıca ülkesinin İskoçya maçına hazır olacağı konusunda emin konuştu.

"2022 Dünya Kupası play-off'larını dört gözle bekliyoruz. Taraftarlarımız için bu yılın en önemli olaylarından biri olacak."

Ukrayna Premier Ligi başkanı Yevhen Dykyy ise "Durumu yakından izlemeye devam ediyoruz. Ancak şu anda sezon Mynai ve Zorya Luhansk arasında Cuma günü oynanacak bir maçla devam edecek." dedi.

UKRAYNA PREMIER LİGİ'NDE DONETSK VE LUHANSK BÖLGESİNDE OYNAYAN TAKIM VAR MI?

Ülkenin tansiyonu yüksek bölgesinde bir takım yer alıyor; Mariupol. Ligin dibinde yer alan Mariupol, Donetsk Halk Cumhuriyeti olarak ilan edilen sınırdan sadece 35 km uzakta. Mariupol, bir sonraki iç saha maçını 11 Mart'ta Inhulets'e karşı oynayacak.

Shakhtar Donetsk ve Zorya Luhansk, 2014 yılında çatışmaların alevlenmesinden sonra yeni evlerine taşındı. Donetsk maçlarını 2020'den beri başkent Kiev'de, Luhansk ise güney Ukrayna'daki Zaporizhzhia'da oynuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ RUSYA'DAN ALINIR MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta Rusya'nın St. Petersburg kentinde oynanacak. Yaptırım hazırlığında bulunan İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, Rusya'nın finale ev sahipliği yapmasının durdurulması talep ediyor.

Eski spor bakanı Tracey Crouch da UEFA'yı kararı yeniden gözden geçirmeye çağıranlardan birisi. Crouch PoliticsHome'a verdiği demeçte, "UEFA, Putin'in Ukrayna'yı işgal etme kararının ardından Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'da düzenleme kararını acilen yeniden gözden geçirmeli" dedi.

Finalin adres değiştirmesi halinde UEFA bir dejavu yaşayabilir. Yetkililer dev final için yeni bir alternatif bulmaya çalışacağı yıl olabilir. Hatırlanacağı üzere; 2019-20'de İstanbul Atatürk Stadı'ndaki final planları Covid-19 nedeniyle iptal edildi ve final maçları Portekiz'de oynandı.