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Mısır - Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Mostafa Mohamed'in formasını giydiği Mısır ile Fas karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mısır - Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 17:57 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 17:58
Mısır - Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Mısır - Fas maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final müsabakasında Mısır ile Fas karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mısır - Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MISIR - FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mısır - Fas maçı 30 Ocak Pazar günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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