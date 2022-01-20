Arsenal Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

🔗CANLI SKOR - Arsenal-Liverpool maçını takip etmek için tıklayın!

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan yarı final müsabakalarıyla devam ediyor. İlk maçta 0-0 berabere kalan Arsenal ile Liverpool bu kez de Emirates Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi iki takım da eksik oyuncular var. Ev sahibinde Sead Kolasinac ile Cedirc Soares'in sakatlıkları bulunurken Bukayo Saka, Martin Odegaard, Takehiro Tomiyasu ve Emile Smith Rowe'un oynamasının şüpheli olduğu bildirildi. İlk maçta kırmızı kart gören Granit Xhaka ise bu karşılaşmada cezası nedeniyle oynayamayacak. Arsenal'de Pierre-Emerick Aubameyang, Thomas Partey, Mohamed Elneny, ile Nicolas Pepe de Liverpool'a karşı mücadele edemeyecek.

Konuk takım Liverpool'da ise Thiago Alcantara, Divock Origi, Nathaniel Phillips ve Harvey Elliott'un sakatlıkları bulunuyor. Alex Oxlade Chamberlain'in ise son durumu maç saatinde netlik kazanacak. Öte yandan Afrika Uluslar Kupası'na giden Mohamed Salah, Sadio Mane ile Naby Keita da karşılaşmada görev alamayacak isimlerden. Müsabakanın yayın bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz...

📆ARSENAL-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? ⏰SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?📺

Arsenal'in sahasında Liverpool'u konuk edeceği maç bu akşam TSİ 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝ARSENAL-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ📝

🔹Arsenal: Aaron Ramsdale; Kieran Tierney, Gabriel Magalhaes, Rob Holding, Calum Chambers; Ben White, Albert Sambi Lokonga, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli; Alexandre Lacazette, Eddie Nketiah

🔹Liverpool: Alisson Becker; Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Trent Alexander-Arnold; Fabinho, Jordan Henderson, Curtis Jones; Takumi Minamino, Roberto Firmino, Diogo Jota

🔎MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN BİLGİLER

🔴Liverpool son 4 maçta yenilmedi.

🔴Her iki takımın kendi aralarında oynadığı toplam 31 maçta, Arsenal kendi sahasında 12 maç kazandı, 12 maç beraberlik ile sonuçlandı, Liverpool ise 7 galibiyet alabildi. Takımların gol averajlarına bakıldığında 44-34 ile Arsenal takımının üstünlüğü görülmektedir.