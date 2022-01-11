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Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya Süper Kupa yarı final maçında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Bu nefes kesecek El Classico mücadelesini izlemek için futbolseverler maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacağını merak ediyor. İşte Barcelona - Real Madrid maçına dair tüm detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 13:59
Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya Süper Kupa yarı final maçında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Bu nefes kesecek El Classico mücadelesini izlemek için futbolseverler maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacağını merak ediyor.

BARCELONA – REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak İspanya Süper Kupa maçı 12 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Riyadh'da, King Fahd International Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç Tivibu Spor 3 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Pique, Lenglet, Alba; Gonzalez, Busquets, Gavi; Dembele, De Jong, Depay

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr

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