Haberler Futbol Tarihi derbide Beşiktaş güldü | Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tarihi derbide Beşiktaş güldü | Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda Beşiktaş Vodafone ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 17:05
Tarihi derbide Beşiktaş güldü | Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ilk hafta maçında son şampiyon Beşiktaş Vodafone ile ligin yeni takımı Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazandı. Siyah-beyazlı takımın gollerini 11. dakikada Yağmur Uraz, 27. dakikara Arzu Karabulut atarken Fenerbahçe'nin sayısını 39. dakikada Kennya Cordner kaydetti.

Beşiktaş'ta Yağmur Uraz'ın 69. dakikada kullandığı penaltıda Fenerbahçe kalecisi Ezgi gole izin vermedi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş lige 3 puanla başladı. Fenerbahçe ise sezonu puansız açtı.

DİĞER
İvana Sert ile Sezer Demirci evlendi! İşte Maldivler'de gerçekleşen düğünden ilk kareler...
Uludağ'da kayak sezonu açıldı! Yerli ve yabancı turistlerin keyifli anları
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor