Tarihi derbide Beşiktaş güldü | Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ilk hafta maçında son şampiyon Beşiktaş Vodafone ile ligin yeni takımı Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazandı. Siyah-beyazlı takımın gollerini 11. dakikada Yağmur Uraz, 27. dakikara Arzu Karabulut atarken Fenerbahçe'nin sayısını 39. dakikada Kennya Cordner kaydetti.
Beşiktaş'ta Yağmur Uraz'ın 69. dakikada kullandığı penaltıda Fenerbahçe kalecisi Ezgi gole izin vermedi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş lige 3 puanla başladı. Fenerbahçe ise sezonu puansız açtı.