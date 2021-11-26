Başkan Recep Tayyip Erdoğan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışını gerçekleştirdi!

İzmir ve Türk futbolunun en tarihi tesislerinden Alsancak Stadı'nda 7 yıllık hasret sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yerinde yenilenip Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri haline gelen tarihi stat, İlk olarak 1910'lu yıllarda İzmir'de Rumların kurduğu Panionios kulübünün maçlarını oynadığı arazide 1929 yılında tribünleri yapılan stat, yıkılmadan öncesi son şeklini 1971 Akdeniz Oyunları öncesinde aldı. Yıllarca kentteki tüm futbol kulüplerinin maçlarını oynadığı tarihi stat, 2014 yılında depreme dayanıksız raporu almasının ardından kapatılıp 2015'te yıkıldı.

İSMİ BELLİ OLDU!

Altay'ın maçlarını oynayacağı Alsancak Stadyumu'nun adı belli oldu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Bir müjde de vermek istiyorum. Bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip, 101 milyon lira yatırım bedeli olan yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını da Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirlediğimiz bu tesisin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Buna göre 14 bin kişilik stadyumun adı Alsancak Mustafa Denizli Stadyum'u olacak.