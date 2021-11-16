Türkiye U19 - Romanya U19 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (A Spor izle) | Ümit Milli Takım

UEFA U19 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Türkiye U19 Mili Takımı, Romanya ile Emirhan Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye U19 - Romanya U19 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U19 - ROMANYA U19 MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye U19 - Danimarka U19 maçı 16 Kasım Salı günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

U19 MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe A.Ş.), Hacı Ramazan Özkanlı (Kasımpaşa A.Ş.), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor A.Ş.)

Defans: Seyhan Yiğit (1.FC Nürnberg), Ahmet Gülay (Aytemiz Alanyaspor), Emin Bayram (Beypiliç Boluspor), Taha Altıkardeş (Bursaspor), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Polat Abay (Niğde Anadolu FK), Bilal Ceylan (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor A.Ş.)

Orta Saha: Kazımcan Karataş (Altay), İsmail Zehir (Aytemiz Alanyaspor), Apti Mert Çayir (Bodrumspor A.Ş.), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Fenerbahçe A.Ş.), Yiğit Emre Çeltik (Fortuna Sittard), Bartuğ Elmaz (Galatasaray A.Ş.), Süleyman Cebeci (Trabzonspor A.Ş.), Ali Alperen Çelik (Trabzonspor A.Ş.), Veysel Sönmezsoy (Trabzonspor A.Ş.), Polat Yaldır (Yılport Samsunspor), Emre Demir (Yukatel Kayserispor)

Forvet: Eren Aydın (Galatasaray A.Ş.), Metehan Altunbaş (Lask)