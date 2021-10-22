Son dakika spor haberi: Mathieu Valbuena-Karim Benzema davasında flaş gelişme! 5 yıl hapis...

Fransa Milli Takımı'nın iki önemli ismi Mathieu Valbuena ile Karim Benzema, 6 yıl önce mahkemelik olmuştu. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Valbuena, Real Madrid'in yıldız ismi Benzema'nın kendisine bir video üzerinden şantaj yaptığını gerekçe göstererek takım arkadaşına dava açmıştı. 6 yıldır süren davanın görülen son duruşmasında Benzema için 5 yıl hapis cezası istendi. Fransız golcü davada haksız bulunursa hapis yatma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Öte yandan Valbuena, duruşma sonrası basına yaptığı açıklamada, "Asla paradan bahsedilmedi. Benim hakkımda elinde bir şeyleri olduğunu söyleyen insanlardan tehditler aldım. Spor kariyerim için, Fransa milli takımı için korktum. Videonun çıkması durumunda Fransa milli takımında benim için işlerin zor olacağını biliyordum. Tehlikede hissettim, ilk içgüdüm şikayette bulunmak oldu. Benzema ne yazık ki burada değil. Her şeyi arkada bırakmak için sonuna kadar gideceğim" ifadelerini kullandı.