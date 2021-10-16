Aktüel haberler (16.10.2021)

8 GOLE PELE'Yİ SOLLAYACAK

Dünyanın futbolcu fabrikası olan Brezilya her dönem yetiştirdiği yıldızlarla tanınır. Şu anda 1 numarada Neymar var. Sambacı ülkesi adına rakip ağları 70 defa sarstı. İlk sırada efsane Pele var. Pele'nin Brezilya Milli Takımı ile 77 golü bulunuyor. Neymar 8 gol daha kaydederse Pele'yi arkasında bırakacak. 3. basamakta 62 golle' gerçek' Ronaldo yer alıyor.

FUTBOLUN ANA MANTIĞINA TERS

FIFA Başkanı Gianni İnfantino'nun Dünya Kupası'nı 4 yıl yerine 2 yılda bir yapma fikrine futbol dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor. Birçok oyuncu İnfantino'nun futbolu ve futbolcuları değil sadece parayı düşündüğünü belirtmişti. Milan ve İtalya'nın efsanesi Maldini de "İki yılda bir Dünya Kupası dünyanın en eşsiz spor organizasyonunun önemini zedeler ve 100 yıllık bir geleneği yok eder" dedi.

SIRA AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ OLMAK

Olimpiyat şampiyonu Goalball Kadın Milli Takımımız göğsümüzü kabartmıştı. 2020 Tokya Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayı boynuna takan başarılı kadın sporcularımız şimdi Avrupa'nın da 1 numarası olmak için çalışıyor. 1-13 Kasım'da Samsun'da düzenlenecek turnuva öncesi iddialıyız. Kaptan Sevda Altınoluk "Gerçekten paralimpik şampiyonluğundan sonra iyi bir çalışma geçireceğiz şimdi. Rakiplerimiz yine zor. Yine güçlü rakiplerimiz var. Biz çok iyi bir takımız. Bunu da aşacağız ve şampiyon olarak ülkemize bunu da getireceğimiz inanıyorum" ifadelerini kullandı.

MESSI'Yİ BIRAKMAK ÇOK KÖTÜ BİR KARAR

Barcelona'nın eski başkanı Josep Bartomeu, Katalan basınına konuştu mevcut başkan Juan Laporta'yı eleştirdi. Bartemeu "Koeman, Messi ile bir türlü iyi geçinemedi. Laporta da ona uydu. Bu ikili ciddi hata yaptılar. Messi'yı bırakmak çok kötü bir karardı" dedi. 2020 yazında Messi ayrılmak istemesine rağmen Bartomeu onu bırakmamıştı.

ETO'O VE GUTI İLE EL CLASICO KEYFİ

Futbol kültürünün en önemli merkezlerinden İstanbul, LaLiga'nın en büyük maçı El Clasico ile buluşuyor. 24 Ekim 2021 Pazartesi günü Bomontiada Babylon'da gerçekleştirilecek etkinliğe katılım hakkı elde eden futbolseverler; Guti Hernandez ve Samuel Eto'o ile tanışma fırsatı, favori influencer'ları ile vakit geçirme imkanı yakalayacak.

ZIDANE NEWCASTLE'I REDDETTİ

Suudi korsonsiyumuna geçtikten sonra ciddi yatırımlar yapması beklenen Newcastle United yeni hocasını arıyor. Antonio Conte'den sonra Zinedine Zidane'ın adı da gündemdeydi. Ancak Fransız çalıştırıcı, Premier Lig ekibinin kendisine olan ilgisine sıcak yaklaşmadığını belirtti. Conte yine ilk sırada.