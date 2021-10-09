Andorra İngiltere maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda İngiltere deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 maçında ardından İngiltere 16 puanla liderliğini sürdürürken, Andorra 3 puanla 5. sırada bulunuyor. Bu maç öncesi Andorra'da Albert Alavedra, Marcio Vieira ve Moi San Nicolas cezalı. İngiltere'de ise Reece James, Kalvin Phillips, Harry Maguire ve Trent Alexander-Arnold'un sakatlığı bulunuyor.
ANDORRA-İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Andorra'nın sahasında İngiltere'yi konuk edeceği maç bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
ANDORRA-İNGİLTERE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Andorra: Josep Gomes, Jordi Rubio, Emili Garcia, Max Llovera, Marc Garcia, Alex Martinez, Marc Pujol, Marc Rebes, Sergio Moreno, Joan Cervos, Cucu
İngiltere: Jordan Pickford, Kieran Trippier, Fikayo Tomori, Tyrone Mings, Ben Chilwell, James Ward-Prowse, Jordan Henderson, Phil Foden, Ollie Watkins, Tammy Abraham, Bukayo Saka