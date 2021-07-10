Arjantin Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta? Arjantin Brezilya final maçı hangi kanalda? | Copa America 2021 Finali

Copa America 2021 'de finalin adı Brezilya-Arjantin oldu. Peru'yu saf dışı bırakan Brezilya'nın finaldeki rakibi Kolombiya'yı eleyen Arjantin oldu. İşte Brezilya Arjantin maçı ile ilgili bilgiler...

COPA AMERİCA 2021 BREZİLYA-ARJANTİN FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Copa America 2021 final maçı 11 Temmuz Pazar günü saat 03:00'de oynanacak ve mücadele Haber Global'den canlı oynanacak...

ARJANTİN-BREZİLYA MUHTEMEL 11'LER

ARJANTİN: Martinez, Lucero, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, Guido Rodriguez, De Paul, Lo Celso, Messi, Gonzalez, Lautaro Martinez.

BREZİLYA: Ederson, Danilo, Marquinhos, Silva, Renan Lodi, Fred, Casemiro, Everton, Paqueta, Richarlison, Neymar.