Son dakika transfer haberi: Hugo Rodallega Brezilya takımlarından Bahia'ya transfer oldu!

Süper Lig'de daha önce Akhisar Belediyespor, Trabzonspor ve Denizlispor formaları giyen Hugo Rodallega'nın yeni adresi belli oldu. Kolombiyalı golcü, Brezilya Ligi takımlarından Bahia'ya transfer oldu. Tecrübeli isim, Bahia ile 2022'ye kadar sözleşme imzaladı.

Kariyerine ülkesinin takımlarından Cali'de başlayan Hugo Rodallega, sırasıyla Quindino, Monterrey, Atlas, Necaxa, Wigan, Fulham, Akhisar Belediyespor, Trabzonspor ve Denizlispor'da forma giydi. Kolombiyalı golcü, Süper Lig kariyerinde çıktığı 190 karşılaşmada 69 gol atarken 11 de asist yaptı.