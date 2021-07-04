Haberler Futbol Galatasaray U19 Beşiktaş U19: 4-2 | MAÇ SONUCU GOLLER İZLE

Galatasaray U19 Beşiktaş U19: 4-2 | MAÇ SONUCU GOLLER İZLE

U19 Gelişim Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam etti. A Spor'da yayınlanan günün ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Başakşehir'i 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Günün ikinci karşılaşması ise derbi maça sahne oldu. Galatasaray U19 takımı ile Beşiktaş U19 takımları karşı karşıya gelirken, mücadelenin ilk 90 dakikası 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Sarı kırmızılılar, uzatmalarda golleri buldu ve maçtan 4-2'lik üstünlükle ayrıldı. Maçın gollerini haberimizde bulabilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 00:40 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 01:11
Galatasaray U19 Beşiktaş U19: 4-2 | MAÇ SONUCU GOLLER İZLE

U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. A Spor'dan naklen ekranlara gelen mücadele, sarı kırmızılıların 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Galatasaray'ın golleri 4', 13', 95' Eren Aydın, 120+2 Caner Doğan'dan gelirken, Beşiktaş'ın golleri, 54' Avtandil, 64' Koray'dan geldi.

BEŞİKTAŞ 2 KEZ KIZARDI
Öte yandan Beşiktaş'da Koray, 99. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, 119. dakikada da Cüneyt kırmızı kart gördü ve siyah beyazlılar, maçı 9 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Galatasaray, yarı finale yükseldi.

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