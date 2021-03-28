Haberler Futbol Eski Galatasaraylı Fernando Meira'dan Cristiano Ronaldo'ya tepki! "Bu yaptığı kabul edilemez"

Eski Galatasaraylı 'dan 'ya tepki! "Bu yaptığı kabul edilemez"

Bir dönem 'da da forma giyen eski futbolcu , - maçında golü geçersiz sayıldığı için kaptanlık bandını yere fırlatıp soyunma odasına giden vatandaşı 'ya tepki gösterdi. Portekiz basınına konuşan Meira, "Cristiano Ronaldo, Sırbistan maçında son dakikalarda çizgiyi geçen topu gol verilmedi diye 'nın kaptanlık bandını yere atıp, soyunma odasına gidemez. Yaptığı asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 19:26
Eski Galatasaraylı Fernando Meira'dan Cristiano Ronaldo'ya tepki! "Bu yaptığı kabul edilemez"

'nın 'nde ile 2-2 berabere kaldığı maça 'nun hareketleri damga vurdu.

Maçın son anlarında Cristiano Ronaldo'nun vuruşunda savunma topu çizgiden çıkarmaya çalıştı. Ronaldo topun çizgiyi geçtiğini belirterek Hollandalı yardımcı hakem ve orta hakem 'ye itirazlarda bulundu ve sarı kart gördü. Karar değişmeyince, Portekizli yıldız bitime 1 dakika kala kaptanlık bandını yere atarak soyunma odasına gitti.

Ronaldo'nun bu davranışı, bir dönem 'da da forma giyen Portekizli eski futbolcu 'nın tepkisini çekti.

"BANDI YERE ATIP SOYUNMA ODASINA GİDEMEZ!"
Fernando Meira, Record'da yer alan açıklamasında, "Cristiano Ronaldo, Sırbistan maçında son dakikalarda çizgiyi geçen topu gol verilmedi diye Milli Takımı'nın kaptanlık bandını yere atıp, soyunma odasına gidemez. Ben de onunla aynı fikirdeyim, top çizgiyi geçti ama bu kadar önemli bir isim bunu yapamaz. Yaptığı asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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