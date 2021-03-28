Eski Galatasaraylı Fernando Meira'dan Cristiano Ronaldo'ya tepki! "Bu yaptığı kabul edilemez"

Portekiz Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığı maça Cristiano Ronaldo'nun hareketleri damga vurdu.

Maçın son anlarında Cristiano Ronaldo'nun vuruşunda savunma topu çizgiden çıkarmaya çalıştı. Ronaldo topun çizgiyi geçtiğini belirterek Hollandalı yardımcı hakem Mario Diks ve orta hakem Danny Makkelie'ye itirazlarda bulundu ve sarı kart gördü. Karar değişmeyince, Portekizli yıldız bitime 1 dakika kala kaptanlık bandını yere atarak soyunma odasına gitti.

Ronaldo'nun bu davranışı, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Portekizli eski futbolcu Fernando Meira'nın tepkisini çekti.

"BANDI YERE ATIP SOYUNMA ODASINA GİDEMEZ!"

Fernando Meira, Record'da yer alan açıklamasında, "Cristiano Ronaldo, Sırbistan maçında son dakikalarda çizgiyi geçen topu gol verilmedi diye Portekiz Milli Takımı'nın kaptanlık bandını yere atıp, soyunma odasına gidemez. Ben de onunla aynı fikirdeyim, top çizgiyi geçti ama bu kadar önemli bir isim bunu yapamaz. Yaptığı asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.