Son dakika spor haberi: Sırbistan-Portekiz maçına hakem hatası damga vurdu! Ronaldo çılgına döndü

Hakem soyunma odasında benden özür diledi ve utandığını söyledi. Bana maçtan sonra gol olup olmadığına bakıp yanıldıysa özür dileyeceğini dile getirmişti. Dediğini yaptı. Hakemler de insandır, hata yapabilirler ama bunu engellemek için VAR ve gol çizgisi teknolojisi var.



