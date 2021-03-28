Son dakika spor haberi: Sırbistan-Portekiz maçına hakem hatası damga vurdu! Ronaldo çılgına döndü

2022 Dünya Kupası elemelerinde heyecan ikinci maçlarla sürüyor. Portekiz, deplasmanda karşı karşıya geldiği Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı.
2022 Dünya Kupası elemelerinde heyecan ikinci maçlarla sürüyor. Portekiz, deplasmanda karşı karşıya geldiği Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı.
Maçın önüne geçen isim karşılaşmanın hakemi Danny Makkelie oldu.
Müsabakanın son anlarında takımını 3-2 öne geçiren Cristiano Ronaldo'nun golü, çizgiyi tamamen geçmesine rağmen Hollandalı hakem tarafından iptal edildi.
(Görüntü S Sport'tan alınmıştır)
Sırp defans oyuncusu Stefan Mitrovic'in içeriden çıkardığı top sonrası gol kararı gelmeyince Portekiz kaptanı Ronaldo çılgına döndü ve kaptanlık bandını yere fırlatarak doğrudan soyunma odasına gitti.
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, hakemin karşılaşma sonrası soyunma odasına gelerek kendisinden özür dilediğini söyledi ve şöyle konuştu:
Hakem soyunma odasında benden özür diledi ve utandığını söyledi. Bana maçtan sonra gol olup olmadığına bakıp yanıldıysa özür dileyeceğini dile getirmişti. Dediğini yaptı. Hakemler de insandır, hata yapabilirler ama bunu engellemek için VAR ve gol çizgisi teknolojisi var.
Dünya Kupası elemeleri aşamasında VAR teknolojisi kullanılmıyor ve maçlardan sonra bu durum sık sık eleştiriliyor.