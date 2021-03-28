Haberler Futbol Son dakika spor haberi: Sırbistan-Portekiz maçına hakem hatası damga vurdu! Ronaldo çılgına döndü

Son dakika spor haberi: - maçına hakem hatası damga vurdu! çılgına döndü

Son dakika spor haberleri... 'in, ile oynadığı maça Hollandalı hakem 'nin hatası damga vurdu. Karşılaşmanın son dakikalarında sahneye çıkan Cristiano takımını 3-2 öne geçiren golü attı ancak top çizgiyi geçmesine rağmen gol geçerli sayılmadı. İşte dün gece yaşananlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 09:10 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 09:30
Son dakika spor haberi: Sırbistan-Portekiz maçına hakem hatası damga vurdu! Ronaldo çılgına döndü

heyecan ikinci maçlarla sürüyor. , deplasmanda karşı karşıya geldiği ile 2-2 berabere kaldı.

Son dakika spor haberi: Sırbistan-Portekiz maçına hakem hatası damga vurdu! Ronaldo çılgına döndü

Maçın önüne geçen isim karşılaşmanın hakemi oldu.

Son dakika spor haberi: Sırbistan-Portekiz maçına hakem hatası damga vurdu! Ronaldo çılgına döndü

Müsabakanın son anlarında takımını 3-2 öne geçiren Cristiano 'nun golü, çizgiyi tamamen geçmesine rağmen Hollandalı hakem tarafından iptal edildi.

(Görüntü S Sport'tan alınmıştır)

Son dakika spor haberi: Sırbistan-Portekiz maçına hakem hatası damga vurdu! Ronaldo çılgına döndü

Sırp defans oyuncusu Stefan Mitrovic'in içeriden çıkardığı top sonrası gol kararı gelmeyince kaptanı çılgına döndü ve kaptanlık bandını yere fırlatarak doğrudan soyunma odasına gitti.

Son dakika spor haberi: Sırbistan-Portekiz maçına hakem hatası damga vurdu! Ronaldo çılgına döndü

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü Fernando Santos, hakemin karşılaşma sonrası soyunma odasına gelerek kendisinden özür dilediğini söyledi ve şöyle konuştu:

Son dakika spor haberi: Sırbistan-Portekiz maçına hakem hatası damga vurdu! Ronaldo çılgına döndü

Hakem soyunma odasında benden özür diledi ve utandığını söyledi. Bana maçtan sonra gol olup olmadığına bakıp yanıldıysa özür dileyeceğini dile getirmişti. Dediğini yaptı. Hakemler de insandır, hata yapabilirler ama bunu engellemek için VAR ve gol çizgisi teknolojisi var.


Son dakika spor haberi: Sırbistan-Portekiz maçına hakem hatası damga vurdu! Ronaldo çılgına döndü

Dünya Kupası elemeleri aşamasında VAR teknolojisi kullanılmıyor ve maçlardan sonra bu durum sık sık eleştiriliyor.

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