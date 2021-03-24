İlklerin kupası!

Futbol HaberleriGiriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:12Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda bugün başlayacak Avrupa Elemeleri, ilklere sahne olacak. 10 gruptaki 55 takımdan 10'u şampiyonaya direkt gidecek. 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off sonucunda 3 takım daha bileti alacak. Koronavirüs nedeniyle 5 maçın yerinin değiştiği elemelerde İsveçli yıldız İbrahimovic de 5 yıl sonra milli takım formasını giyecek. Doping cezası alan Rusya finallere kalırsa tarafsız ülke olarak mücadele edecek.