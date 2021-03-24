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İlklerin kupası!

, ilk kez 55 takımla start alacak. 10’u organizasyona doğrudan katılacak. 3 takım ise play-off’la belli olacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:12 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50
İlklerin kupası!
'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA 'nda bugün başlayacak , ilklere sahne olacak. 10 gruptaki 55 takımdan 10'u şampiyonaya direkt gidecek. 10 grup ikincisi ve 'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off sonucunda 3 takım daha bileti alacak. Koronavirüs nedeniyle 5 maçın yerinin değiştiği elemelerde İsveçli yıldız de 5 yıl sonra milli takım formasını giyecek. Doping cezası alan finallere kalırsa tarafsız ülke olarak mücadele edecek.
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