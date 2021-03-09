Son dakika transfer haberi: Bruma bombası patlıyor! 7 milyon Euro...

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma, bu sezon kiralık olarak top koşturduğu Olympiakos'ta oldukça iyi bir form grafiği yakaladı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma, bu sezon kiralık olarak top koşturduğu Olympiakos'ta oldukça iyi bir form grafiği yakaladı.
5 GOL KAYDETTİ
Takımının önceki gün Lamia ile yaptığı maçta da fileleri havalandıran 26 yaşındaki oyuncu, toplamda gol sayısını 5'e çıkardı.
7 GOLE DİREKT KATKI VERDİ
Kırmızı-beyazlılarda 2 de asisti bulunan Portekizli kanat oyuncusu, Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa giden takımına 7 gole direkt etki ederek katkıda bulundu.
TRANSFER HAREKATI
Milliyet'in haberine göre; Olympiakos'un PSV Eindhoven'dan kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı için futbolcuyu transfer etmek için harekete geçtiği ortaya çıktı.
PSV EINDHOVEN İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Yunan ekibinin futbolcunun bonservisini almak için Hollanda ekibiyle görüşmelere başladığı bildirildi.
SATIN ALMA OPSİYONU 7 MİLYON EURO
Olympiakos'un, kiralık sözleşmesinde 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan futbolcunun bu bonservis rakamını biraz aşağı çekmek için PSV ile görüştüğü ifade edildi.