Haberler Futbol Son dakika transfer haberi: Bruma bombası patlıyor! 7 milyon Euro...

Son dakika transfer haberi: bombası patlıyor! 7 milyon Euro...

Bir dönem forması da giyen , kiralık olarak gittiği ekibi 'ta sergilediği performans ve attığı gollerle adeta küllerinden yeniden doğru. İyi bir çıkış yakalayan Portekizli yıldızın transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte tüm detaylar... Son dakika transfer haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 16:18 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 16:18
Son dakika transfer haberi: Bruma bombası patlıyor! 7 milyon Euro...

'ın eski futbolcusu , bu sezon kiralık olarak top koşturduğu 'ta oldukça iyi bir form grafiği yakaladı.

Son dakika transfer haberi: Bruma bombası patlıyor! 7 milyon Euro...

5 GOL KAYDETTİ

Takımının önceki gün Lamia ile yaptığı maçta da fileleri havalandıran 26 yaşındaki oyuncu, toplamda gol sayısını 5'e çıkardı.

Son dakika transfer haberi: Bruma bombası patlıyor! 7 milyon Euro...

7 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Kırmızı-beyazlılarda 2 de asisti bulunan Portekizli kanat oyuncusu, Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa giden takımına 7 gole direkt etki ederek katkıda bulundu.

Son dakika transfer haberi: Bruma bombası patlıyor! 7 milyon Euro...

TRANSFER HAREKATI

Milliyet'in haberine göre; 'un PSV Eindhoven'dan kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı için futbolcuyu transfer etmek için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Bruma bombası patlıyor! 7 milyon Euro...

PSV EINDHOVEN İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

ekibinin futbolcunun bonservisini almak için Hollanda ekibiyle görüşmelere başladığı bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Bruma bombası patlıyor! 7 milyon Euro...

SATIN ALMA OPSİYONU 7 MİLYON EURO

'un, kiralık sözleşmesinde 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan futbolcunun bu bonservis rakamını biraz aşağı çekmek için PSV ile görüştüğü ifade edildi.

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