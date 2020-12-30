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corona virüsü olduğunda yaşadıklarını anlattı!

Son dakika haberleri | Türk futbolunun en deneyimli isimlerinden birisi olan , corona virüsüne yakalanıp tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Vural, virüsle mücadele ederken yaşadıklarını anlattı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 16:43 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 17:26
Yılmaz Vural corona virüsü olduğunda yaşadıklarını anlattı!

yeni tip corona virüsüne (Kovid-19) yakalanmasını ve bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

Sosyal medya hesabından yayımladığı video ile yaşadıklarını anlatan Vural, 19 Kasım'da hastaneye gittiğini ve çekilen akciğer tomografisinden corona virüsüne yakalandığının ortaya çıktığını belirterek, "Hastane dolu olduğu için ilk etapta eşimle birlikte ilaç tedavisine başladık. 23'ünde yapılan testlerde durumun vahim olduğunu söylediler, yukarıda bir oda açtılar. Sonrasında ise verilen oksijen yetmeyince, yoğun bakıma aldılar. Doktorumuz Çağlar Bey, bizi entübe etmiş, makineye bağlamış. Girdiğim entübeden 10 gün sonra çıktım." ifadelerini kullandı.

Doktorların kortizonla virüsü etkisiz hale getirdiklerini aktaran Yılmaz Vural, "Tabi bunun yan etkileri de oluyor, tüm adale grupları iflas ediyor, hareket edemiyorsunuz. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra 8 gün daha hastanede kaldık. Fizyoterapi tedavisi gördüm. Acıbadem'in sahibi 'a ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

'a da bu süreçte kendisine verdiği destek için teşekkür eden deneyimli teknik adam şunları söyledi:

"Sevgili Cumhurbaşkanım size bir minnet borcum var. 'a giderken uçağı durdurup, 'Hocamla konuşacağım' deyip, beni gecenin bir yarısında aradığınızda, aramızdaki sohbet bizi ilgilendirir ama hastaneye verdiğiniz talimatlar, kendi sağlık sorumlunuzu orada görevlendirmeniz beni çok mutlu etti. Size çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Bey sağ olsun, aradı bizi. Spor Bakanımız hastaneye kadar geldi, o da bir Covid olayı yaşamış. Ona da geçmiş olsun diliyorum. Bey, İYİ Parti ve 'den arkadaşlarımızın araması çok mutlu etti. Tüm kulüp başkanlarımız ve hocalarımız aradı."

Corona virüsünün çok ciddi bir hastalık olduğunun altını çizen Vural, "Bu iş çok ciddi, lütfen Sayın Cumhurbaşkanı'mızın pankartlardaki sözleri gibi 'Temizlik, mesafe ve maske' olayını sakın ihmal etmeyin. Alacağınız bu küçük tedbir, sizin yaşamınızı kurtarır. Aşı çıktı, ülkemize geliyor. Yaza kadar inşallah herkes aşılanır, görünmeyen bu tehlikeli düşmandan da kurtuluruz. O zor durumdan çıkmak kolay değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz Vural, 15 gün önce hastaneden çıktığını ve devam eden tedavi süreci sayesinde şu an hiçbir probleminin kalmadığını belirtti.

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