Son dakika: Futbol menajerlik oyunlarının efsane ismi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti!

Futbol menajerlik oyunlarının unutulmaz ismi Maxim Tsigalko, henüz 37 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

Futbola Dinamo Minsk takımında başlayan Belaruslu eski forvet, Championship Manager 01/02 oyununun efsaneleşen isimlerinden biriydi. Gol rekorlarını alt üst eden Tsigalko gerçek hayatta ise oyundaki kadar başarılı olamamıştı.

Futbola 2009 yılında, henüz 26 yaşındayken veda eden 37 yaşındaki Tsigalko'nun, ülkesi Belarus'ta hayatını kaybettiği öğrenildi. Tsigalko'nun ölüm nedeni hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Belaruslu futbolcu Dinamo Minsk sonrası Naftan, Kaysar (Kazakistan), Banants (Ermenistan) ve Savit takımlarının formasını giymişti.

Tsigalko, 2 kez giydiği milli takım formasıyla ise toplam 68 dakika sahada kalıp, 1 gol kaydetmişti.