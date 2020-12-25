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Son dakika: menajerlik oyunlarının efsane ismi hayatını kaybetti!

Bir dönem menajerlik oyunlarına kırdığı gol rekorlarıyla damgasını vuran efsane isim hayatını kaybetti. Gerçek hayatta oyundaki gibi başarılı olamayan Belaruslu eski futbolcunun henüz 37 yaşındayken yaşama veda ettiği öğrenildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 13:03 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 13:22
Son dakika: Futbol menajerlik oyunlarının efsane ismi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti!

menajerlik oyunlarının unutulmaz ismi , henüz 37 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

Futbola takımında başlayan Belaruslu eski forvet, Championship Manager 01/02 oyununun efsaneleşen isimlerinden biriydi. Gol rekorlarını alt üst eden Tsigalko gerçek hayatta ise oyundaki kadar başarılı olamamıştı.

Futbola 2009 yılında, henüz 26 yaşındayken veda eden 37 yaşındaki Tsigalko'nun, ülkesi Belarus'ta hayatını kaybettiği öğrenildi. Tsigalko'nun ölüm nedeni hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Belaruslu futbolcu Dinamo Minsk sonrası Naftan, Kaysar (), Banants () ve Savit takımlarının formasını giymişti.

Tsigalko, 2 kez giydiği milli takım formasıyla ise toplam 68 dakika sahada kalıp, 1 gol kaydetmişti.

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