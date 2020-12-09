Aktüel haberler (09.12.2020)

'MBAPPE AÇ BİR FUTBOLCU!'

Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Şuker, futbolculuk yıllarındaki eski takımlarından Real Madrid hakkında konuştu. beIN Sports Fransa'ya açıklamalar yapan Şuker, zaman zaman adı transfer iddialarına karışan ve Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe'yi değerlendirdi. "Futbolda artık çok para var. Ancak başarı olması için açlık olması şart" ifadelerini kullanan Şuker, Kylian Mbappe'nin Real Madrid için doğru isim olduğunu vurgulayarak, "Aç bir oyuncu aramalısınız. Kylian Mbappe bu profile uyuyor" dedi.

BALOTELLİ MONZA'DA

İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Monza, adı Beşiktaş'la uzun süre anılan Mario Balotelli'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Monza Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Monza'yı güçlendirmek için gelen Mario Balotelli, 30 Haziran 2021 tarihine kadar olan sözleşmeye imza attı. Hoş geldin Mario" ifadeleri kullanıldı.

MESSİ'YE PSG ÇAĞRISI

PSG'nın Arjantinli yıldızı Leandro Paredes vatandaşı Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e katılması için çağrıda bulundu. 26 yaşındaki oyuncu, "İnanılmaz bir kadromuz ve iyi oyuncularımız var, bundan yararlanıyoruz. Messi ile oynamayı kim istemez? Hepimiz onu Paris Saint- Germain'de görmek istiyoruz" dedi.

HEYECANA DEVAM

Devler Ligi 6. haftası bugün oynanacak 8 maçla devam edecek. Günün en dikkat çeken maçında M.City, Marsilya'yı ağırlayacak. Program şöyle: 20.55 Ajax-Atalanta, 20.55 Midtjylland- Liverpool, 23.00 Bayern Münih-Lokomotiv Moskov, 23.00 Salzburg -Atletico Madrid, 23.00 Inter-Shakhtar Donetsk, 23.00 Real Madrid- Mönchengladbach, 23.00 Olympiakos-Porto, 23.00 Manchester City-Marsilya.

GAMZE'Yİ KAYBETTİK

Milli tekvandocu Gamze Özdemir hayatını kaybetti. Türkiye'ye Balkan ikinciliği kazandırmış Özdemir'in kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle 21 yaşında yaşamını yitirdiği duyuruldu. Federasyon Başkanı Metin Şahin, "Vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Tekvando camiasına, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

UEFA'DAN ÖZÇİĞDEM'E GÖREV

UEFA, FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem'i Sırbistan'ın Spartak Subotica ile Almanya'nın Wolfsburg takımları arasında bugün oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi son 32 tur birinci müsabakasında görevlendirdi. Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ve Betül Nur Yımaz yapacak.

BORNOVA'YA 4 ERTELEME

Türkiye Basketbol 1. Ligi ekibi Bornova Belediyespor'un, başantrenör Faruk Beşok, 8 oyuncu ile teknik ekipten 1 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeni ile 4 müsabakası ertelendi. Takımın bugünkü Denizli Basket, Akhisar, BUDO Gemlik ve Konyaspor Basketbol maçları ertelendi.

BİZİMKİLER PARKEDE

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 9. maçında bugün Sırbistan temsilcisi Partizan Nis'e konuk olacak. Mücadele 22.30'da başlayacak. Darüşşafaka Tekfen ise FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında İspanya temsilcisi San Pablo Burgos ile 20.30'da karşı karşıya gelecek.

ZAFER AKTAŞ İLE YOLLAR AYRILDI

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Zafer Aktaş ile yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada, "Zafer Aktaş ile yollarımız, yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşmaya varılarak ayrılmıştır. Bahçeşehir ailesinin daima bir ferdi olduğunuzu hiç unutmayın" ifadeleri kullanıldı.

KARŞIYAKA KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) mücadele eden Pınar Karşıyaka, BCL Kulüpler Birliği'ne yer almaya hak kazandı. Pınar Karşıyaka, BCL'e katılımda tutarlılık ve Türkiye Ligi'nde gösterdiği performans, kulüp yapısında görülen iyileşme ve güçlü sponsor desteği nedeniyle seçildi. Pınar Karşıyaka bir mesaj yayımlayarak kulübün bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan taraftarlarına ve sponsorlarına teşekkür etti.