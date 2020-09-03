Quaresma'ya flaş teklif! Görüşme gerçekleşti

Türkiye'de Beşiktaş ve son olarak da Kasımpaşa forması giyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'ya ülkesinin takımlarından Guimaraes talip oldu.

Portekiz basını A Bola'nın haberine göre; Quaresma'ya, Portekiz'in Guimaraes takımı talip oldu. Guimaraes kulübü yetkilileri Perşembe günü Quaresma'nın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.



HENÜZ KARAR VERMEDİ

Haberin detayında ise; Quaresma'nın başka takımlardan da teklif aldığı ve şu anda henüz net bir karar vermediği ifade edildi.



Quaresma önümüzdeki günlerde gelen teklifler üzerinde bir değerlendirme yaparak kararını verecek.