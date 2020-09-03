Quaresma'ya flaş teklif! Görüşme gerçekleşti - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
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Quaresma'ya flaş teklif! Görüşme gerçekleşti

Quaresma'ya flaş teklif! Görüşme gerçekleşti

'ın eski futbolcusu 'nın futbol kariyerine dair flaş gelişmeleri yaşanıyor... Transferde ne karar vereceği merak konusu olan yıldız futbolcu Quaresma'ya, Portekiz'in Guimaraes takımı talip oldu. İşte transfer gelişmesine dair tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

'de ve son olarak da forması giyen Portekizli yıldız 'ya ülkesinin takımlarından Guimaraes talip oldu.

Portekiz basını A Bola'nın haberine göre; Quaresma'ya, Portekiz'in Guimaraes takımı talip oldu. Guimaraes kulübü yetkilileri Perşembe günü Quaresma'nın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

HENÜZ KARAR VERMEDİ

Haberin detayında ise; Quaresma'nın başka takımlardan da teklif aldığı ve şu anda henüz net bir karar vermediği ifade edildi.

Quaresma önümüzdeki günlerde gelen teklifler üzerinde bir değerlendirme yaparak kararını verecek.

  1. 03.09.2020
  2. Güncelleme: 03.09.2020 23:57
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