Quaresma'ya flaş teklif! Görüşme gerçekleşti
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma'nın futbol kariyerine dair flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Transferde ne karar vereceği merak konusu olan yıldız futbolcu Quaresma'ya, Portekiz'in Guimaraes takımı talip oldu. İşte transfer gelişmesine dair tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
Türkiye'de Beşiktaş ve son olarak da Kasımpaşa forması giyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'ya ülkesinin takımlarından Guimaraes talip oldu.
Portekiz basını A Bola'nın haberine göre; Quaresma'ya, Portekiz'in Guimaraes takımı talip oldu. Guimaraes kulübü yetkilileri Perşembe günü Quaresma'nın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
HENÜZ KARAR VERMEDİ
Haberin detayında ise; Quaresma'nın başka takımlardan da teklif aldığı ve şu anda henüz net bir karar vermediği ifade edildi.
Quaresma önümüzdeki günlerde gelen teklifler üzerinde bir değerlendirme yaparak kararını verecek.
- 03.09.2020
- Güncelleme: 03.09.2020 23:57
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