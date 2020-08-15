MHK'de akraba düzenlemesi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol MHK'de akraba düzenlemesi

'de akraba düzenlemesi

MHK'de akraba düzenlemesi

, Talimatı'nı da onaylayıp kabul ederken, dikkat çeken bir değişikliğe imza attı. Yürürlüğe giren talimata, hakemlerle birinci dereceden akrabalık ilişkisi olan kişilerin bu hakemlerin bulunduğu kategoride gözlemci, mentör ve hakem izleme görevlisi olarak görev alamayacakları hususu eklendi.

, Talimatı'nı da onaylayıp kabul ederken, dikkat çeken bir değişikliğe imza attı. Yürürlüğe giren talimata, hakemlerle birinci dereceden akrabalık ilişkisi olan kişilerin bu hakemlerin bulunduğu kategoride gözlemci, mentör ve hakem izleme görevlisi olarak görev alamayacakları hususu eklendi. Diğer değişiklikler ise şöyle:

VAR Klasmanı oluşturuldu.
Profesyonel hakemlerin performansları dikkate alınarak 'nin önerisi ve Yönetim Kurulunun onayıyla yaş sınırının 47'ye çıkartılabileceği düzenlendi.
İl Hakem Kurulu ve Bölgesel Hakem Kurullarında görev alacak kişiler için, görev yaptıkları il veya bölgede hakem veya gözlemci kadrolarında birinci dereceden akrabalarının olmaması koşulu getirildi.
Hakemlerle birinci dereceden akrabalık ilişkisi olan kişilerin bu hakemlerin bulunduğu kategoride gözlemci, mentör ve hakem izleme görevlisi olarak görev alamayacakları düzenlendi.
Gözlemciliğe giriş koşulu olarak daha önce aktif olarak, görsel, işitsel, yazılı ( dahil) ve sosyal medyada futbol yorumcusu olarak görev yapmamış ve halihazırda yapmıyor olma koşulu getirildi
  1. 15.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MHK'de akraba düzenlemesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA