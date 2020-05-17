Alexander Ceferin'den EURO 2020 açıklaması! Ev sahibi sayısı düşebilir
UEFA Başkanı Alexander Ceferin, EURO 2020 ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Ceferin, 3 şehirde sorunların olduğunu belirterek, "Prensipte, 12 şehirde yapacağız. Eğer olmazsa; on, dokuz veya sekiz şehirde yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 1 yıl ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapacak şehir sayısını düşürebileceklerini açıkladı.
Corona virüsü salgını nedeniyle 11 Haziran 2021'e ertelenen EURO 2020'ye Amsterdam (Hollanda), Bakü (Azerbaycan), Bilbao (İspanya), Bükreş (Romanya), Budapeşte (Macaristan), Kopenhag (Danimarka), Dublin (İrlanda), Glasgow (İskoçya), Londra (İngiltere), Münih (Almanya), Roma (İtalya) ve St. Petersburg (Rusya) olmak üzere 12 şehrin ev sahipliği yapması beklenirken, UEFA Başkanı Ceferin şehir sayısını azaltabileceklerini söyledi.
"3 ŞEHİRDE SORUNLAR VAR"
Yayıncı kuruluşa konuşan Ceferin, 3 şehrin sorunlar yaşadığını belirterek, gerek görülmesi halinde şehir sayısını düşürebileceklerini ifade etti.
Aleksander Ceferin, "Dokuz şehirle konuştuk ve her şey hazır. Üç şehirde bazı sorunlarımız var, bu nedenle daha fazla görüşeceğiz. Prensipte, 12 şehirde yapacağız. Eğer olmazsa; on, dokuz veya sekiz şehirde yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.
Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen EURO 2020, ismi aynı kalmak kaydıyla 11 Haziran-11 Temmuz 2021'de yapılacak.
- 17.05.2020
- ÖSYM YKS sınavı görevli ücretleri ne kadar? 2020 YKS sınavı gözetmen ücretleri...
- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı
- Soruşturması sonuçlandı! Fenerbahçe'nin gözdesinin eski takımıyla başı dertte
- Rus taraftarlardan hocayı kovan yönetime ölüm tehdidi!
- Alexander Ceferin'den EURO 2020 açıklaması! Ev sahibi sayısı düşebilir
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alexander Ceferin'den EURO 2020 açıklaması! Ev sahibi sayısı düşebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.