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06 Mart 2020, Cuma
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için endişe yok

EURO 2020 için endişe yok

Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebi ile artan sağlık endişelerine rağmen 'nın planlandığı gibi düzenleneceğini açıkladı.

Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebi ile artan sağlık endişelerine rağmen 'nın planlandığı gibi düzenleneceğini açıkladı. Ceferin, koronavirüs sorununu ciddiye aldıklarını belirterek, "Koronavirüs üstesinden gelmemiz gereken bir konu. Ben iyimserim. Durumun başlamadan kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Bu yüzden endişeli değilim. Şu an her şey kontrolümüz altında" dedi
  1. 6.3.2020
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