TRT'nin efsane spikeri Abidin Aydoğdu hayatını kaybetti
Türk spor basınının duayen isimlerinden TRT'nin emekli spikeri Abidin Aydoğdu 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Abidin Aydoğdu, rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir İstanbul Koşuyolu Yeditepe Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 72 yaşında hayatını kaybeden Abidin Aydoğdu, 1972 yılında TRT'de spiker olarak göreve başladı.
Aydoğdu, uzun yıllar ekranda maçların heyecanını yansıttı. Duayen spor spikeri, lig karşılaşmalarının yanı sıra Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonaları'nda da görev yaptı.
- 11.02.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i
- TFF'den bir ilk! Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası karar...
- Galatasaray yaz transferinde bombayı patlatıyor! Resmi teklif yapıldı
- Lazio Muriç için devreye girdi! İşte yapılacak teklif
- Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kırklarelispor maçı 11'i
TRT'nin efsane spikeri Abidin Aydoğdu hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.