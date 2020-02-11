TRT'nin efsane spikeri Abidin Aydoğdu hayatını kaybetti - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
11 Şubat 2020, Salı
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'nin efsane spikeri hayatını kaybetti

TRT'nin efsane spikeri Abidin Aydoğdu hayatını kaybetti

Türk spor basınının duayen isimlerinden 'nin emekli spikeri 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.

, rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir İstanbul Koşuyolu Yeditepe Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 72 yaşında hayatını kaybeden Abidin Aydoğdu, 1972 yılında 'de spiker olarak göreve başladı.

Aydoğdu, uzun yıllar ekranda maçların heyecanını yansıttı. Duayen spor spikeri, lig karşılaşmalarının yanı sıra ve Avrupa Şampiyonaları'nda da görev yaptı.

  1. 11.02.2020
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