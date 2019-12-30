Fatih Tekke sürprizi! İstanbulspor'a imzayı attı

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, gün içerisinde yollarını ayırdığını açıkladığı teknik direktör Fırat Gül'ün yerine aradığı ismi buldu.

Buna göre İstanbul temsilcisi, Fatih Tekke'yi takımın başına getirdi.

GÜL İLE AYRILIK AÇIKLANMIŞTI

İstanbulspor, Fırat Gül ile yolların ayrıldığını sosyal medya hesabından, "Teknik Direktörümüz Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hizmetlerinden ötürü kendisi ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyelerinde başarılar diliyoruz." açıklaması ile duyurmuştu.