Fatih Tekke sürprizi! İstanbulspor'a imzayı attı  - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
30 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Fatih Tekke sürprizi! İstanbulspor'a imzayı attı

sürprizi! 'a imzayı attı

Fatih Tekke sürprizi! İstanbulspor'a imzayı attı

TFF 1. Lig ekiplerinden , teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırmasının ardından, ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden , gün içerisinde yollarını ayırdığını açıkladığı teknik direktör Fırat Gül'ün yerine aradığı ismi buldu.

Buna göre İstanbul temsilcisi, 'yi takımın başına getirdi.

GÜL İLE AYRILIK AÇIKLANMIŞTI

İstanbulspor, Fırat Gül ile yolların ayrıldığını sosyal medya hesabından, "Teknik Direktörümüz Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hizmetlerinden ötürü kendisi ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyelerinde başarılar diliyoruz." açıklaması ile duyurmuştu.

  1. 30.12.2019
  2. Güncelleme: 30.12.2019 17:56
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fatih Tekke sürprizi! İstanbulspor'a imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN