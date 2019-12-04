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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Şota Özbekistan'da üçüncü kupayı da aldı

Şota Özbekistan'da üçüncü kupayı da aldı

Gürcü teknik direktör 'nin çalıştırdığı Pakhtakor, Özbekistan şampiyonluğu ve 'nın ardından 'nı da kazandı.

yönetimindeki Pakhtakor, 14 takımın mücadele ettiği Ligi'nde 69 puanla elde ettiği lig şampiyonluğu ve 'nı kazanmasının ardından bu yıl ilk defa oynanan 'nın da sahibi oldu.

Taşkent ekibi Pakhtakor, bu yıl ilk defa düzenlenen Lig Kupası'nın finalinde takımı ile karşılaştı. Rakibini 6-2 yenen Pakhtakor, Lig Kupası'nı kazanan ilk takım unvanını elde etti.

Pakhtakor, geçen ay Özbekistan Kupası finalinde de AGMK ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 yenerek 12. kez Özbekistan Kupası'nı elde etmişti.

"EN İYİ SEZONUM"

Şota Arveladze, takımının Lig Kupası'nı kazanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha önce teknik direktörlük kariyerinde başarılı dönemlerinin olmasına rağmen şampiyonluk yaşamadığını kaydederek, bu yılın teknik adamlık kariyerindeki en iyi sezon olduğunu ifade etti.

Haziran 2017'de Pakhtakor'un başına geçen Şota Arveladze, teknik adamlık kariyerinde daha önce , , ve 'i çalıştırmıştı.

  1. 05.12.2019
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