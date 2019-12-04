Şota Özbekistan'da üçüncü kupayı da aldı
Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor, Özbekistan Süper Lig şampiyonluğu ve Özbekistan Kupası'nın ardından Lig Kupası'nı da kazandı.
Şota Arveladze yönetimindeki Pakhtakor, 14 takımın mücadele ettiği Özbekistan Süper Ligi'nde 69 puanla elde ettiği lig şampiyonluğu ve Özbekistan Kupası'nı kazanmasının ardından bu yıl ilk defa oynanan Lig Kupası'nın da sahibi oldu.
Taşkent ekibi Pakhtakor, bu yıl ilk defa düzenlenen Lig Kupası'nın finalinde AGMK takımı ile karşılaştı. Rakibini 6-2 yenen Pakhtakor, Lig Kupası'nı kazanan ilk takım unvanını elde etti.
Pakhtakor, geçen ay Özbekistan Kupası finalinde de AGMK ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 yenerek 12. kez Özbekistan Kupası'nı elde etmişti.
"EN İYİ SEZONUM"
Şota Arveladze, takımının Lig Kupası'nı kazanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha önce teknik direktörlük kariyerinde başarılı dönemlerinin olmasına rağmen şampiyonluk yaşamadığını kaydederek, bu yılın teknik adamlık kariyerindeki en iyi sezon olduğunu ifade etti.
Haziran 2017'de Pakhtakor'un başına geçen Şota Arveladze, teknik adamlık kariyerinde daha önce Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Maccabi Tel Aviv'i çalıştırmıştı.
- 05.12.2019
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Trabzonspor aşkı evde 'müze' kurdurdu
Toplam 1
Yorum
Yaşar KALEMCİ Kanına işlemiş. Tüm Trabzonspor taraftarları Sedat YEŞİLYURT'a bu konuda yardımcı olmalı. Varsa ellerinde forma kendine ulaştırsınlar.
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Porto'da Vincent Aboubakar şoku!
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KaraKartal Abouabakar
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UEFA'dan Türkiye paylaşımı!
Toplam 1
Yorum
Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
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