920 milyon euro’ya stat

Avrupa'da son 5 yılda yapılan en yüksek ve en düşük maliyetlere mal olan stadyumlar belirlendi. Football Benchmark'ın araştırmasına göre Tottenham'ın yeni stadı, en pahalı stat oldu. İngiliz kulübü, 62 bin kişi kapasiteli yeni stadı için tam 920 milyon euro para harcadı. Rus ekipleri CSKA Moskova ve Zenit de yeni statları için harcadıkları parayla listede yer aldı.