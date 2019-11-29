920 milyon euro’ya stat
Avrupa'da son 5 yılda yapılan en yüksek ve en düşük maliyetlere mal olan stadyumlar belirlendi.
Avrupa'da son 5 yılda yapılan en yüksek ve en düşük maliyetlere mal olan stadyumlar belirlendi. Football Benchmark'ın araştırmasına göre Tottenham'ın yeni stadı, en pahalı stat oldu. İngiliz kulübü, 62 bin kişi kapasiteli yeni stadı için tam 920 milyon euro para harcadı. Rus ekipleri CSKA Moskova ve Zenit de yeni statları için harcadıkları parayla listede yer aldı.
- 29.11.2019
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
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Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
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fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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