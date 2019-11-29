920 milyon euro’ya stat - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri 920 milyon euro’ya stat

920 milyon euro’ya stat

920 milyon euro’ya stat

'da son 5 yılda yapılan en yüksek ve en düşük maliyetlere mal olan stadyumlar belirlendi.

'da son 5 yılda yapılan en yüksek ve en düşük maliyetlere mal olan stadyumlar belirlendi. Football Benchmark'ın araştırmasına göre Tottenham'ın yeni stadı, en pahalı stat oldu. İngiliz kulübü, 62 bin kişi kapasiteli yeni stadı için tam 920 milyon euro para harcadı. Rus ekipleri CSKA ve Zenit de yeni statları için harcadıkları parayla listede yer aldı.

  1. 29.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

920 milyon euro’ya stat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN