Kiel-Bochum maçında saha kenarında ısınan oyuncu penaltı yaptırdı

Almanya Bundesliga 2'de oynanan Kiel-Bochum maçında şaşırtıcı bir olay yaşandı.

Ligin 11. haftasında oynanan karşılaşmada Bochum forması giyen Ganvoula'nın vuruşu çerçeveyi bulmadı ve top tam çizgideyken, kalenin yanında ısınan Michael Eberwein kalecisine zaman kazandırmak için topu durdurdu. Ancak top çizgiyi tamamen geçmediği için kurallar gereği hakem penaltıya hükmetti.

Topa dokunan Eberwein sarı kart görürken, Ganvoula ise penaltı vuruşunu gole çevirerek takımına eşitliği getirdi. Ancak maçı ev sahibi takım 2-1 kazanmayı başardı.