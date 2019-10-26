Kiel-Bochum maçında saha kenarında ısınan oyuncu penaltı yaptırdı
Almanya İkinci Ligi'nde oynanan Kiel-Bochum mücadelesine ilginç bir an damga vurgu. Ev sahibi takımın 23 yaşındaki forveti Michael Eberwein saha kenarında ısınırken penaltıya neden oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Almanya Bundesliga 2'de oynanan Kiel-Bochum maçında şaşırtıcı bir olay yaşandı.
Ligin 11. haftasında oynanan karşılaşmada Bochum forması giyen Ganvoula'nın vuruşu çerçeveyi bulmadı ve top tam çizgideyken, kalenin yanında ısınan Michael Eberwein kalecisine zaman kazandırmak için topu durdurdu. Ancak top çizgiyi tamamen geçmediği için kurallar gereği hakem penaltıya hükmetti.
Topa dokunan Eberwein sarı kart görürken, Ganvoula ise penaltı vuruşunu gole çevirerek takımına eşitliği getirdi. Ancak maçı ev sahibi takım 2-1 kazanmayı başardı.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
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SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
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TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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