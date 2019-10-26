Kiel-Bochum maçında saha kenarında ısınan oyuncu penaltı yaptırdı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
26 Ekim 2019, Cumartesi
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Kiel- maçında saha kenarında ısınan oyuncu penaltı yaptırdı

Kiel-Bochum maçında saha kenarında ısınan oyuncu penaltı yaptırdı

İkinci Ligi'nde oynanan Kiel- mücadelesine ilginç bir an damga vurgu. Ev sahibi takımın 23 yaşındaki forveti saha kenarında ısınırken penaltıya neden oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bundesliga 2'de oynanan Kiel- maçında şaşırtıcı bir olay yaşandı.

Ligin 11. haftasında oynanan karşılaşmada Bochum forması giyen 'nın vuruşu çerçeveyi bulmadı ve top tam çizgideyken, kalenin yanında ısınan kalecisine zaman kazandırmak için topu durdurdu. Ancak top çizgiyi tamamen geçmediği için kurallar gereği hakem penaltıya hükmetti.

Topa dokunan Eberwein sarı kart görürken, Ganvoula ise penaltı vuruşunu gole çevirerek takımına eşitliği getirdi. Ancak maçı ev sahibi takım 2-1 kazanmayı başardı.

  1. 26.10.2019
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